"'흙길 언덕'에서 '기다림의 공간'으로"...묵호 '묵꼬양치유카페'

새뜰마을사업 기반 주민카페, 치유·힐링공간 재탄생…"작은 산토리니 오래 지키는 게 목표"

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시 묵호 언덕마을에 자리한 '묵꼬양치유카페'가 쇠퇴한 주거지의 재생 과정을 고스란히 담아낸 상징적 공간으로 주목받고 있다.

이곳은 과거 비만 오면 흙탕물로 변하고 응급차 진입도 어려웠던 골목 언덕이었지만 공공사업과 주민 참여, 치유 프로그램이 더해지며 '머무르고 싶은 언덕'으로 얼굴을 바꾸는 중이다.

묵호 언덕마을 변화는 2016년 국토교통부 공모 '새뜰마을사업(취약지역 생활여건 개조사업)' 선정에서 출발했다. 당시 40억 원이 넘는 사업비가 투입되면서 비가 오면 진흙탕이 되던 골목길 정비, 소방·보행 도로 개설, 기반시설 확충과 함께 언덕 중턱에 주민공동이용시설이 신축됐다.

묵꼬양치유카페.[사진=동해시] 2026.04.15 onemoregive@newspim.com

1층은 경로당, 2층은 주민들이 직접 운영하는 '묵꼬양카페'로 문을 열어 공동체 회복의 거점 역할을 기대했으나, 코로나19 여파와 운영 부담이 겹치며 협동조합이 결국 손을 놓는 우여곡절도 겪었다. 그럼에도 동해시는 공간을 방치하지 않고 방향 전환을 택해 '치유' 기능을 접목한 리뉴얼에 나섰다.

2025년 동해시는 단순 카페 기능을 넘어 '치유와 휴식'을 콘셉트로 재정비해 '묵꼬양치유카페'로 다시 문을 열었다. 강원도경제진흥원의 웰니스 프로그램을 기반으로 색채 심리학을 접목한 컬러테라피 포토존, 간단한 설문을 통해 나만의 컬러를 찾는 프로그램, 원데이 클래스, 정서 치유 프로그램 등을 운영하며 카페를 머물며 쉬어가는 힐링 공간으로 재해석했다.

카페 이름 '묵꼬양'은 한자 '기다릴 치(待)'와 영어 'you'를 합쳐 "여기서 너를 기다린다"는 뜻을 담았다. 화려한 대형 카페는 아니지만, 마을 주민과 지인, SNS를 보고 찾아온 여행자들이 조용히 들렀다 가는 동네 쉼터로 자리잡았다는 평가다.

묵꼬양치유카페가 자리한 언덕은 논골담길·별빛마을·묵호등대를 잇는 동해 대표 감성 여행 동선 위에 있어, 이 카페는 그 길 위 조용한 쉼터 역할을 하고 있다. 묵호항과 언덕 마을을 내려다보는 카페 풍경은 '동해의 작은 산토리니'로 불리며 혼자 여행객과 사진 여행객들 사이에서도 입소문이 나고 있다.

이달형 동해시 안전도시국장은 "묵호 언덕마을은 흙길 포장과 집수리에서 출발해 주민공동시설 카페와 치유 프로그램까지 더해지면서 도시재생과 힐링관광이 겹쳐지는 사례가 됐다"며 "크게 번화하지 않더라도 주민과 여행자가 조용히 쉬어갈 수 있는 '작은 산토리니'를 오래 유지하는 것이 목표"라고 말했다.

한편 동해시는 2016년부터 2021년까지 국비 30억 6000만 원을 포함해 총 43억여 원을 투입해 집수리 40여 동, 소방·보행 도로 정비, 주민공동이용시설 조성 등 묵호언덕빌딩촌지구 새뜰마을사업을 마무리했다.

행정이 깔아 놓은 기반 위에 주민 주도의 카페가 들어섰고 다시 시가 치유카페로 재해석하면서 마을은 '흙길 언덕'에서 '찾아가는 언덕'으로 서서히 변신을 이어가고 있다.

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