폭스바겐코리아, '2026 폭스바겐 러닝크루' 발대식 성료

200:1 경쟁률 뚫고 선발된 6인의 러닝크루, 향후 3개월간 활동

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폭스바겐코리아가 4월 3일~4일까지 1박 2일간 강원도 정선 파크로쉬 리조트에서 '2026 폭스바겐 러닝크루' 발대식과 함께 본격적인 활동에 나섰다고 15일 밝혔다.

'2026 폭스바겐 러닝크루'는 폭스바겐 전 모델 라인업과 러닝 라이프스타일을 결합한 체험형 인플루언서 프로그램으로, 일상 속에서 자연스럽게 브랜드 경험을 확산하기 위해 기획됐다.



이번 발대식에는 200여 명의 지원자 중 치열한 경쟁을 거쳐 선발된 6인의 러닝 인플루언서가 참여했으며, 주요 모델 시승과 러닝 프로그램이 결합된 체험형 일정으로 운영됐다.

이들은 폭스바겐의 핵심 모델인 아틀라스, 골프, 골프 GTI, ID.4를 직접 시승하며 주행 성능과 각 모델의 특성을 체험했으며, 갑작스럽게 비가 내리는 상황 속에서도 열정적으로 러닝을 즐기며 특별한 경험을 쌓았다. 이와 함께 향후 콘텐츠 방향성과 활동 계획을 공유하는 한편, 다양한 힐링 프로그램과 네트워킹 세션을 통해 러닝크루 간 유대감을 형성하는 시간을 가졌다.

2026 폭스바겐 러닝크루 [사진=폭스바겐코리아]

러닝크루 전원에게는 폭스바겐 웰컴키트와 함께 3개월 간의 활동을 더욱 풍부하게 만들어 줄 아식스 러닝화 '소닉블라스트'와 샥즈 오픈형 이어폰 '오픈닷 원'이 기념품으로 제공됐다

러닝크루는 약 3개월간 '런트립', '런잇' 등 폭스바겐 모델과 함께하는 다채로운 라이프스타일 콘텐츠를 제작하고, 개인 SNS 채널을 통해 공유할 예정이다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅 커뮤니케이션 상무는 "이번 러닝크루 프로그램은 하나의 라이프스타일 트렌드로 자리잡은 러닝을 즐기는 인플루언서들과 함께 폭스바겐이 제안하는 활기찬 라이프스타일을 보다 친근하게 전달하기 위해 마련됐다"라며 "앞으로도 다양한 고객 접점 프로그램을 통해 브랜드와 고객 간의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 폭스바겐코리아는 '폭스바겐 러닝크루'를 시작으로 브랜드와 모델의 가치를 고객의 일상과 연결하는 다양한 라이프스타일 프로그램을 통해 경험 기반 커뮤니케이션을 강화해 나갈 계획이다.

y2kid@newspim.com