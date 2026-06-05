아틀라스는 어떻게 축구를 배웠나…현대차, 개발 과정 공개

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모션캡처·리타게팅·강화학습 거쳐 축구 동작 구현

고스트 라보나 킥 등 고난도 동작으로 제어 기술 입증

물류·제조 현장 적용 가능한 휴머노이드 기술 기반 확대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 휴머노이드 로봇의 진화가 축구장 위 동작에서 실마리를 찾고 있다. 사람처럼 걷고 뛰는 수준을 넘어 균형과 타이밍, 힘 조절이 필요한 스포츠 동작을 학습하며 산업 현장에 필요한 움직임 기술로 확장되는 모습이다.

현대차그룹 스쿨 오브 풋볼 캠페인 키 비주얼. [사진=현대차그룹]

현대자동차는 4일 공식 유튜브 채널을 통해 FIFA 월드컵 2026 캠페인 '스쿨 오브 풋볼'의 개발 과정을 담은 메이킹 필름을 공개했다.

이번 영상은 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스가 축구 동작을 구현하기까지의 훈련 과정을 보여준다. 아틀라스는 발놀림과 패스, 슈팅은 물론 다리를 교차해 차는 라보나 킥을 응용한 '고스트 라보나 킥'까지 수행했다.

연구진은 축구 선수의 동작을 모션캡처로 수집한 뒤 아틀라스의 신체 구조에 맞게 변환하는 리타게팅 과정을 거쳤다. 이후 강화학습과 대규모 시뮬레이션을 통해 로봇이 균형과 힘 전달 방식을 스스로 최적화하도록 했다.

축구는 균형, 협응, 타이밍, 적응 능력이 동시에 요구되는 스포츠다. 현대차와 보스턴다이나믹스는 이를 활용해 아틀라스의 전신 제어 기술을 고도화하고 있다.

이 같은 기술은 향후 물류와 제조 현장에서 로봇이 물체를 들고 이동하거나 복잡한 자세로 작업을 수행하는 데 활용될 수 있을 전망이다.

chanw@newspim.com