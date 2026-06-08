종합특검 "尹, '비상계엄 외국에 알려라' 진술…직권남용 추가 조사 없을 듯"

尹 "비상계엄 적법…외국에 알려라 지시" 취지 진술

권영빈 "준비 질문 5분의 3 진행…추가 조사 필요 없어"

종합특검, 13일 군형법상 반란 우두머리죄 조사 예정

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤석열 전 대통령이 지난 6일 2차 종합특별검사팀(종합특검) 첫 소환조사에서 "외국에 비상계엄에 대해 알리라는 취지의 지시를 했다"고 진술했다.

권영빈 특별검사보(특검보)는 8일 오후 경기 과천 정례브리핑에서 윤 전 대통령이 비상계엄 자체가 적법했다고 주장하며 이같이 진술했다고 밝혔다.

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 권영빈 특별검사보가 8일 오후 경기 과천시에서 정례브리핑을 진행하고 있다. 2026.06.08 yek105@newspim.com

다만 권 특검보는 "윤 전 대통령은 '계엄이 적법하기 때문에 계엄에 대해서 외국에 알리라는 지시를 한 것이라는 입장이었다"며 "이것이 위법하다고 보지 않았고, (자신의) 직권남용 혐의를 인정하지 않는다는 취지로 말했다"고 덧붙였다.

윤 전 대통령은 지난 6일 조사 당시 검사가 아닌 경찰 출신 수사관이 조사를 진행하는 것에 대해 이의를 제기했다. 이에 당일 수사 시작은 지연되기도 했다. 다만 양측은 권 특검보가 배석한 가운데 조사하는 것으로 절충했고, 2시간가량의 조사 시간을 가졌다.

권 특검보는 '조사가 충분히 이뤄졌는지'라는 취재진의 질문에 "준비한 내용의 5분의 3 정도를 압축적으로 질문했고 중요한 질문에 대해 묻고 답하는 시간을 가졌다"며 "지난 토요일 조사로 마무리됐다고 보고 추가 조사는 필요 없을 것 같다"고 했다.

직권남용 혐의에 대한 조사를 받은 윤 전 대통령은 오는 13일에는 군형법상 반란 우두머리 혐의 피의자로 특검 조사를 받을 예정이다.

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