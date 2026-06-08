하나금융, 장애인 노후시설 개보수 및 차량 지원 사업 확대

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개소 10년 이상·5년 이내 이전 계획 없음 대상

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 장애인들의 건강한 일상과 이동권 보장을 위한 월 노후시설 개보수 및 차량 지원 사업을 확대한다고 8일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 장애인들의 건강한 일상과 이동권 보장을 위한 월 노후시설 개보수 및 차량 지원 사업을 확대한다고 8일 발표했다.[사진=하나금융그룹]2026.06.08 dedanhi@newspim.com

이번 사업은 노후화된 장애인 시설의 개보수 작업을 통해 인권 침해와 안전사고 등의 사회적 위험을 예방하고, 복지 접근성이 떨어지는 장애인 시설에 차량 지원을 통해 이동 편의성을 높이기 위해 마련됐다.

특히 올해부터는 기존 장애인 거주시설뿐 아니라 다양한 종류의 장애인복지법 제58조에 해당하는 모든 '장애인 복지시설'이 지원 대상으로 확대됐다. 이와 함께 이동 보조기구인 휠체어 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 지원 차량에 '휠체어 리프트 경차'도 도입했다.

장애인 시설의 개보수 지원은 ▲개소 후 10년 이상 경과 ▲해당 건물 화재보험 가입 ▲5년 이내 이전 계획 없는 시설 ▲최근 3년간 타 기업이나 지자체에서 지원받지 않은 시설을 기준으로 신청할 수 있다.

차량 지원의 경우 ▲개소 후 3년 이상 경과 ▲현재 보유 차량이 노후로 교체가 필요한 시설 ▲최근 5년간 기업 또는 지자체의 유사 지원 이력이 없는 시설이 대상이 된다.

하나금융그룹은 학계 및 현장 전문가로 구성된 심사위원회를 통해 공정하고 전문적인 심사를 실시하고, 입소자 수와 중증 장애인 비율, 시설 위치 등의 기준을 종합적으로 살펴 총 20곳의 개보수 지원 시설과 15곳의 차량 지원 시설을 선정할 예정이다. 신청은 하나금융그룹 공식 홈페이지를 통해 30일까지 가능하다.

하나금융그룹 ESG기획팀 관계자는 "지원 대상과 규모를 확대해 더 많은 장애인들이 안전하고 편안한 일상을 누릴 수 있도록 하겠다"며 "앞으로도 장애인 인권 보호 및 복지 증진을 위해 현장 중심의 ESG 경영활동을 지속할 것"이라고 말했다.

또한 하나금융그룹은 발달장애인 예술가를 위한 미술 공모전 '하나 아트버스', 장애 아동 및 청소년을 위한 재활 및 학습 보조기구 지원사업, 그리고 발달 및 청각 장애인 대상으로 하는 직무교육 등 다양한 사회공헌활동을 진행하고 있다.

dedanhi@newspim.com