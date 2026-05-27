하나금융그룹, 장애인의 건강한 사회진출 위해 맞춤형 통합 지원 진행

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재활·교육·주거복지·일자리·금융서비스 구성

장애아동·청소년 재활 및 학습 보조기구 사업 기부금 전달

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 장애인의 건강한 사회 진출과 지속가능한 삶을 지원하기 위해 맞춤형 통합 지원 프로그램을 진행한다고 27일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 26일 서울 명동사옥에서 장애 아동•청소년을 위한 재활 및 학습 보조기구 지원 사업 기부금 전달식을 갖고 장애인을 위한 5대 분야 맞춤형 통합 지원 사업의 첫 시작을 알렸다. 이날 행사에 참석한 함영주 하나금융그룹 회장(사진 왼쪽)과 백경학 푸르메재단 상임대표(사진 오른쪽)가 기부금 전달식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. [사진=하나금융그룹]2026.05.27 dedanhi@newspim.com

이번 사업은 장애인 인구가 증가하면서 복지 사각지대에서 어려움을 겪고 있는 장애인들을 위한 것으로, 생애주기와 생활환경을 고려해 ▲재활 ▲교육 ▲주거복지 ▲일자리 ▲금융서비스 등 총 5개 분야로 구성됐다.

하나금융그룹은 이번 통합 지원 사업의 첫 단계로, 서울 명동사옥에서 장애 아동·청소년을 위한 재활 및 학습 보조기구 지원 사업의 기부금 전달식을 가졌다.

이번 기부금 전달로 300명의 저소득 장애 아동·청소년에게 맞춤형 보조기구를 지원할 예정이며, 250명에게는 신체활동을 돕는 재활 보조기구를, 50명에게는 학습 보조기구를 전달한다. 또한, 15개의 장애 아동 재활 전문 기관에도 지원이 계획되고 있다.

다음으로, 취업 의지가 있는 발달장애인과 청각장애인 등 85명을 대상으로 채용 연계형 취업 교육을 실시할 예정이다. 지난해보다 교육 규모가 30% 증가했으며, 다양한 맞춤형 직무 교육과 사회성 교육을 제공해 실제 고용으로 이어지도록 돕는다.

또한, 장애특수학교의 디지털 학습환경을 구축하고 교사 역량 강화를 위한 지원이 진행된다. 전국의 특수학교 3곳에 디지털 실습실을 마련하고, 교사들을 위한 전문성 강화 프로그램도 지원할 예정이다.

더불어, 노후된 장애인 거주 시설 20곳의 주거환경 개선과 차량 지원 사업이 시행될 계획이다. 5개소를 추가 선정해 방수, 도배 등의 개·보수를 진행하며, 전기차와 경차도 지원한다. 특히, 휠체어 리프트 경차도 새롭게 제공해 이동 편의성을 높일 예정이다.

한국자폐인사랑협회와 협력해 자폐성 장애인을 위한 일자리 창출도 진행할 예정이며, 안정적인 카페 운영과 예술 활동 전시가 가능한 복합문화공간을 마련할 계획이다.

마지막으로, 자금 관리에 어려움을 겪는 자폐성 장애인과 그 가족을 위해 맞춤형 금융서비스도 제공할 예정이다.

기부금 전달식에 참석한 함영주 회장은 "장애아동과 청소년들이 사회의 일원으로 거듭날 수 있도록 돕고자 한다"며 "앞으로도 장애인들의 권익 증진을 위해 지속적인 노력을 이어가겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com