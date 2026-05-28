하나금융, 인천 강남시장서 '행복상자 나눔 및 줍깅' 봉사활동 실시

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하나드림타운 완공 앞둔 지역 사회공헌활동 일환



[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 27일 인천 서구 강남시장 일대에서 지역 상권 활성화 및 환경 개선을 위한 '행복상자 나눔 및 줍깅' 임직원 봉사활동을 실시했다고 28일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나금융그룹은 지난 27일 인천 서구 소재 강남시장 일대에서 지역 상권 활성화 및 환경 개선을 위한 『행복상자 나눔 및 줍깅』 임직원 봉사활동을 실시했다. 이날 봉사활동에 참석한 하나금융그룹 임직원들이 사업장 필수품이 담긴 행복상자를 전통시장 소상공인들에게 직접 전달하고 있다.[사진=하나금융그룹] 2026.05.28 dedanhi@newspim.com

이번 봉사활동은 올해 9월 인천 청라국제도시에 '하나드림타운' 완공을 앞두고 진행되는 지역 사회공헌활동의 일환으로, 지난 4월 인천 연희노인문화센터 벽화조성 봉사활동에 이어 진행된 릴레이 캠페인이다.

이날 봉사활동에는 하나금융그룹 임직원 30여명이 참여해 일상 속 환경보호 활동인 '줍깅'을 진행하며 지역 사회 환경 개선에 힘을 보탰다. 봉사자들은 인천 서구 주민들의 휴식공간인 석남체육공원에서 시작해 강남시장 일대 사업장 곳곳을 다니며 깨끗한 거리를 만들었다.

임직원들은 고유가 및 경기침체 등으로 어려움을 겪고 있는 소상공인들에게 직접 '행복상자'를 전달했다. '행복상자'는 사업장 운영에 필요한 고무장갑, 주방세제, 니트릴장갑, 종량제 봉투, 앞치마 등으로 구성됏으며, 친환경 행주도 포함되어 의미를 더했다.

봉사에 참여한 한 임직원은 "그룹의 미래가 담긴 인천 지역에서 직접 발로 뛰며 소상공인들에게 힘이 되어드릴 수 있어 뿌듯하다"며 "전통시장을 이곳저곳 누비며 환경은 물론 나눔의 가치도 함께 전파할 수 있어 뜻깊은 시간이었다"고 말했다.

'행복상자'를 전달받은 한 소상공인은 "고유가로 가게 운영에 어려움이 많았는데 꼭 필요한 물품을 전달받아 큰 도움이 됐다"며 "앞으로 인천의 가족이 될 하나금융그룹이 지역 사회에 지속적으로 관심을 갖고 지원해주길 바란다"고 감사의 뜻을 전했다.

dedanhi@newspim.com