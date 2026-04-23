삼성SDS, 구글과 AI·클라우드·보안 협력

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성SDS가 구글 클라우드와 AI·클라우드·보안 분야 협력을 강화하기로 했다.

삼성SDS는 23일 미국 라스베이거스에서 열린 '구글 클라우드 넥스트 2026'에서 구글 클라우드와 전략적 파트너십을 발표했다. 양사는 생성형 AI와 클라우드 분야에서 협력을 추진하며 공공·금융 등 고보안·규제 산업을 중심으로 사업 기회를 공동 발굴할 계획이다.

4월 23일(현지시각 22일) 미국 라스베이거스에서 개최된 'Google Cloud Next 2026'에서 (사진 왼쪽부터) 삼성SDS 이호준 클라우드서비스사업부장(부사장), 루스 선 구글 클라우드 코리아 사장이 'AI·클라우드·보안 분야' 사업협력 강화를 위한 전략적 파트너십을 발표했다. [사진=삼성SDS]

삼성SDS는 구글의 분산형 클라우드(GDC)를 활용해 고보안·규제 시장 확대에 나선다. GDC는 규제 준수와 데이터 현지 처리, 초저지연 등의 요구사항을 충족하는 완전 관리형 솔루션이다. 삼성SDS의 클라우드 플랫폼을 통해 구글의 제미나이 엔터프라이즈와 에이전틱 AI 솔루션을 기업 고객에게 통합 제공한다.

또한 구글 클라우드 플랫폼과 삼성SDS의 클라우드 기술을 결합한 관리형 서비스(MSP) 사업을 강화하고, 구글의 클라우드 보안 솔루션과 삼성SDS의 보안 서비스 역량을 결합해 보안 협력도 확대한다.

루스 선 구글 클라우드 코리아 사장은 "삼성SDS와의 파트너십 확장은 AI와 소버린 클라우드 역량을 활용해 글로벌 규제 산업을 혁신하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

삼성SDS 이호준 클라우드서비스사업부장은 "이번 협력을 통해 고보안과 규제 산업을 중심으로 AI·클라우드 환경을 구축하겠다"고 밝혔다.

yuniya@newspim.com