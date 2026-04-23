이종욱 진보당 후보 "6대 공동정책으로 전남광주 혁신"

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산후조리서비스·간병비 '0원 시대'로

공공은행 통해 1%대 저금리 대출 지원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보가 공공정책 시리즈를 토대로 변화와 혁신을 이끌겠다고 약속했다.

이 후보는 23일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "특별한 상상이 담긴 6대 공공정책을 통해 전남광주특별시를 공공혁신특별시로 만들겠다"고 밝혔다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 이종욱 진보당 전남광주통합특별시장 후보rk 23일 광주시의회 브리핑룸에서 6대 공공정책을 발표하고 있다. 2026.04.23 bless4ya@newspim.com

이 후보는 ▲공공은행▲공공 산후조리원▲공공 돌봄서비스공단▲공공 전력판매공사▲공공 반려동물 케어센터▲공공 디지털사생활보호센터 등을 설립하겠다고 공약했다.

공공은행은 특별시와 시군구, 교육청 예산 등 연간 약 52조 규모를 예치하고 중소상공인과 자영업자에게 1% 초금리 대출을 지원할 예정이다. 의무적으로 기술기반 벤처기업 투자도 시행한다.

산후조리원은 무료로 이용할 수 있도록 헸다. 사설의 경우 2주 이용료가 1000만원이 넘는 경우도 있다고 한다.

돌봄서비스공단는 전 생애 돌봄 보장 체계의 거점으로 산하에는 요양병원을 설립해 '간병비 0원 시대'를 열겠다는 구상이다.

전력판매공사는 고품질의 RE100 에너지를 안정적으로 공급해 에너지 가격 폭등을 예방한다. 특히 중소기업에게는 마진 없느 제공할 생각이다.

반려동물 케어센터는 시군구별로 설립해 의료비 부담을 대폭 낮추고 디지털사생활보호센터는 개인정보 유출 피해를 막고자 관련 장비를 지원한다.

이 후보는 "저출생·초고령화사회, 기후에너지 위기 시대, 각자도생의 현실 속에서 공공의 이름으로 따듯하게 보듬겠다"고 호소했다. 그는 "대구에 돋아나고 있는 민주의 날개를 주목해 달라"며 "이를 호남의 진보, 민주 양날개로 이어줘야 2등이 강해지고 1등이 발전한다"고 말했다.

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