스마일게이트 신작 '크로스파이어', 서머 게임 페스트에서 최초 공개

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공식 트레일러 공개로 글로벌 팬들에 첫 선

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 북미 최대 게임쇼 '서머 게임 페스트 2026'에서 자회사 댓츠노문이 개발 중인 AAA 콘솔 신작 '크로스파이어'의 공식 트레일러를 공개했다.

공개된 영상은 적대 관계였던 두 전투 요원 '레일라'와 '크로스'가 미지의 위협 속에서 동맹을 맺고 전투하는 내용을 담았다. 게임은 3인칭 전략 액션 어드벤처 장르로 영화 같은 연출과 깊이 있는 스토리를 특징으로 한다.

스마일게이트가 북미 최대 게임쇼 '서머 게임 페스트 2026'에서 자회사 댓츠노문이 개발 중인 AAA 콘솔 신작 '크로스파이어'의 공식 트레일러를 공개했다. [사진= 스마일게이트]

게임의 핵심 시스템은 '적응형 엄폐(Adaptive Cover)' 기능이다. 주변 지형과 적의 위치에 따라 캐릭터의 전투 자세가 실시간으로 최적화되는 방식으로 플레이어는 환경을 직관적으로 활용해 엄폐 상태를 유지할 수 있다. 전략적 잠입 전투 등 혁신적인 게임성도 갖췄다.

댓츠노문은 2021년 스마일게이트의 전략적 투자를 받은 글로벌 개발사로 업계 베테랑 개발자들이 설립했다. 스튜디오는 업계 최고 수준의 퍼포먼스 캡처 기술을 보유하고 있다.

제이콥 밍코프 댓츠노문 게임 디렉터는 "적응형 엄폐는 기존 슈팅 장르의 한계를 넘어 새로운 전투 경험을 구현하기 위한 시스템으로 현실감 있는 움직임과 긴장감을 통해 최고의 몰입감을 선사하고자 했다"고 말했다.

테일러 쿠로사키 댓츠노문 최고 크리에이티브 책임자(CCO)는 "댓츠노문의 목표는 세계 최고 수준의 싱글 플레이 경험을 만드는 것"이라며 "크로스파이어를 통해 팀이 가진 개발 역량과 비전을 전 세계 이용자들에게 선보이고 싶다"고 전했다.

정석모 스마일게이트 CGO는 "크로스파이어는 지난 20여 년간 전 세계 11억 명 이상의 이용자들에게 사랑받아 온 글로벌 프랜차이즈"라며 "이번 작품은 크로스파이어 IP의 정체성을 이어가는 동시에 프랜차이즈의 새로운 진화를 보여줄 예정"이라고 말했다.

origin@newspim.com