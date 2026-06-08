엔유씨전자, 여름 감사제 진행…주방가전 할인

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 건강주방가전 기업 엔유씨전자가 오는 15일까지 스마트스토어를 통해 '여름 감사제' 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

이번 행사에서는 착즙기, 발효기, 조리가전 등 주요 주방가전을 대상으로 할인 판매가 이뤄진다.

'베이직 착즙기'는 저속 압착 방식으로 과일과 채소를 착즙하는 제품이다. 울템 스크류를 적용했으며 플랫형 일자 투입구를 탑재했다. 아이스크림 망을 활용해 냉동 과일을 이용한 아이스크림 제조도 가능하다.

'직화 생선 오븐'은 상하 이중 열선 구조를 적용한 조리가전이다. 세라믹 탈취 필터를 탑재했으며 스테인리스 소재와 테프론 코팅을 적용했다.

'스마트 요거트 메이커'는 요거트와 청국장 등 발효식품 제조가 가능한 제품이다. 유청분리기를 활용해 그릭요거트를 만들 수 있으며 리코타 치즈, 식초 등 다양한 발효식품 제조를 지원한다.

행사 기간에는 첫 구매 고객 대상 할인 쿠폰을 제공하며, 포토리뷰 작성 고객을 대상으로 경품 증정 이벤트도 진행한다.

엔유씨전자는 주방가전 제품군을 중심으로 다양한 생활가전을 선보이고 있다.

[이미지=엔유씨전자]

whitss@newspim.com