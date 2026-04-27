진보당 광주 광역의원 후보들 "중대선거구서 진보 정치 실현"

AI 핵심 요약beta
- 진보당 광주 광역의원 출마자 4인이 27일 기자회견을 열었다.
- 중대선거구 취지를 살려 광주 정치를 발전시키겠다고 포부를 밝혔다.
- 30년 1당 독점 끝내고 민주당 책임을 비판하며 지지를 호소했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 진보당 광주 광역의원 출마자가 중대선거구제의 취지를 강조하며 지지를 호소했다.
김혜란·이재광·윤민호·최경미 후보는 27일 광주시의회에서 기자회견을 열고 "다양한 정치세력의 진출이라는 중대선거구 취지를 살려 광주 정치를 한 단계 잘전시키는 데 기여하겠다"고 포부를 밝혔다.
이들은 "30년 1당 독점 체제인 광주 정치를 끝내고 진보-민주 양날개로 비상해야 한다"고 역설했다.
그러면서 "광주 광역의원 정수가 4명 늘어난 데 그친 것에 민주당 국회의원들의 책임이 있다"며 "다양한 정치세력의 의회 진출 수단인 중대선거구제를 기득권 강화의 도구로 변질시켰다"고 비판했다.
이들은 "중대선거구 4곳에서 1명을 진보당으로, 전남광주특별시의원 90명 중 15명을 진보당 정치인으로 당선시켜 달라"고 표심을 자극했다.
끝으로 "2등이 강해야 1등이 긴장하고 발전한다"며 "진보당이 시의회에서 힘을 얻어야 민주당도 시민을 위해 경쟁하게 될 것"이라고 주장했다.
bless4ya@newspim.com