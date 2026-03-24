진보당 광주특별시의원 후보들 "중대선거구·비례대표 확대하라"

전남 61명·광주 23명 불균형… "민의 왜곡, 선거제 손봐야"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 진보당 전남광주통합특별시의원 후보들이 광주·전남 행정통합에 따른 의원 정수 불균형 문제를 해소해야 한다고 촉구했다.

국강현·김선미·김태진·박미경·소재섭 후보는 24일 광주시의회 브리핑룸에서 공동 기자회견을 갖고 "현재의 설계안대로라면 전남광주특별시의회는 전남지역 도의원 61명에 비해 광주지역 시의원은 23명에 불과한 기울어진 구조로 출범하게 된다"고 우려했다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 진보당 전남광주통합특별시의원 후보들이 24일 광주시의회 브리핑룸에서 공동 기자회견을 갖고 중대선거구제 확대 등을 촉구하고 있다. (왼쪽부터) 국강현·박미경·김태진·김선미·소재섭 후보. 2026.03.24 bless4ya@newspim.com

이들은 "광주는 의원 1명당 6만 9000명을, 전남은 1명당 3만 2000명을 대표한다"며 "광주 시민의 표가 전남 도민의 표보다 현저히 과소 평가되는 상황은 명백한 민의 왜곡이다"고 꼬집었다.

이들은 통합 특별법 부칙 제3조를 인용하며 "광주의 광역의원 수를 지역구에서 두 명씩, 비례는 10명으로 늘려 총 50명으로 해야 특별시의회의 균형을 맞출 수 있다"고 강조했다.

또한 "국무총리실 산하 사회대개혁위원회가 행정통합 지역 지방의회의 대표성과 다양성 확보를 위해 기초·광역의원 3~5인 중대선거구제 도입, 지방의회 비례대표 비율 30%로 확대 등 개혁안을 발표했다"는 점도 근거로 내세웠다.

끝으로 "지방선거가 얼마 남지 않았다"며 "광주 시민의 정치적 권리를 지키고 더 넓고 깊은 민주주의가 실현되는 전남광주특별시를 만들기 위해 끝까지 노력하겠다"고 다짐했다.

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