김용, 민주당 '공천 배제' 결정 승복…"백의종군 하며 정치는 계속 하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김용 전 부원장이 28일 공천 배제 결정에 승복했다.
- 국회 기자회견에서 공관위 판단 존중하며 백의종군 한다고 밝혔다.
- 기소는 정치 보복이라며 끝까지 증명하고 정치는 계속한다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김용 전 민주연구원 부원장이 28일 당의 공천 배제 결정에 승복한다고 입장을 밝혔다.
김 전 부원장은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "전략공천관리위원회가 내린 결정을 무겁게 받아들인다"며 "공관위의 고심과 전략적 판단을 존중하며 백의종군 하겠다"고 말했다.
그러면서도 김 전 부원장은 "저에 대한 기소는 명백한 정치검찰의 조작이자 치졸한 정치 보복"이라며 "제가 여기서 무너진다면, 그것은 곧 조작 수사가 승리하는 선례가 될 것"이라고 했다.
이어 "결코 멈추지 않고 끝까지 증명하겠다"며 "이재명 정부의 성공을 위해 가장 낮은 곳에서 헌신하겠다"고 말했다.
김 전 부원장은 향후 자신의 정치 행보에 대한 기자 질문에는 "자세히 생각해보지 못했으나 할 일을 찾아서 하겠다"며 "현실 정치인으로서 정치는 계속할 생각"이라고 답했다.
앞서 조승래 민주당 사무총장은 지난 27일 김 전 부원장 공천 배제와 관련해 "당 안팎에서 기회를 줘야 한다는 의견도 있었지만 전체 선거에 미치는 영향을 종합적으로 판단해 적절치 않다고 봤다"며 "다른 지역 공천 검토도 어렵다"고 밝힌 바 있다.
seo00@newspim.com