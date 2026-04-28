모트렉스, 에코바디스 '실버 메달' 획득

AI 핵심 요약beta
- 모트렉스가 28일 에코바디스로부터 실버 메달을 획득했다.
- 2025 지속가능경영보고서를 첫 발간했다.
- ISO 27001과 21434 인증을 추가 확보했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 자동차 전장 기업 모트렉스가 글로벌 ESG 평가기관 에코바디스로부터 상위 15%에 해당하는 '실버 메달'을 획득했다. 동시에 첫 '2025 지속가능경영보고서'를 발간했다고 28일 밝혔다.
에코바디스는 환경, 노동·인권, 윤리, 지속가능조달 등 경영 수준을 평가하는 글로벌 기관이다. 모트렉스는 이번 평가에서 관련 정책과 실행, 관리 체계 전반에서 우수한 평가를 받았다.
회사에 따르면 이번 보고서는 목표와 추진 과제, 주요 성과를 처음으로 체계화한 공식 보고서다. 회사 소개와 사업 현황, 추진 체계, 이중 중대성 평가, 환경·사회·지배구조별 주요 활동 및 데이터로 구성됐다.
모트렉스는 기존의 품질경영·환경경영 체계를 운영하는 가운데 2025년 ISO 27001(정보보안경영시스템)과 ISO/SAE 21434(자동차 사이버보안 국제 표준)를 추가로 확보했다. 보안관리 프로세스와 위험 통제 체계를 국제 기준에 맞춰 고도화했다.
글로벌 자동차 공급망에서는 부품사에 대한 정보 관리 요구가 강화되고 있다. EU를 중심으로 기업의 공급망 정보 공개와 탄소배출량 확인을 요구하는 제도가 확대되고 있으며, 완성차 업체들도 협력사 선정과 관리 과정에서 탄소배출, 에너지 사용, 인권, 안전 등을 주요 기준으로 반영하고 있다.
모트렉스 관계자는 "이번 에코바디스 실버 메달 획득과 첫 지속가능경영보고서 발간은 현장에서 원칙을 지키고 개선 활동을 이어온 임직원들의 참여와 협업이 만든 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 ESG를 경영 전반의 기준으로 정착시키고, 평가 및 보고 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com