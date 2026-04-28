노랑풍선, 옐로LIVE로 항공권·장거리 패키지 동시 공개

유류할증료 인상 전 가격 적용…일주일간 혜택 유지

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 여행 전문기업 노랑풍선이 라이브 커머스 채널 '옐로LIVE'를 통해 국제선 항공권과 장거리 패키지를 연이어 선보인다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 방송은 28일과 29일 오후 2시 자사 웹사이트와 앱에서 각각 진행된다. 28일에는 파라타항공 국제선 전 노선, 29일에는 호주 시드니 6·7일 패키지가 공개된다. 단기 할인보다는 예약 시점과 가격 구조에 초점을 맞춘 구성으로, 최근 유류할증료 인상 흐름 속에서 수요 반응이 주목된다.

먼저 파라타항공 특가는 일본과 동남아 등 국제선 전 노선을 중심으로 구성됐다. 출발 기간은 4월 말부터 10월 24일까지로 여름 성수기와 추석 연휴까지 포함된다. 특히 방송 당일뿐 아니라 5월 4일까지 약 일주일간 동일 조건이 유지되는 점이 특징이다. 또한 해당 항공편은 4~5월 전 노선 정상 운항이 예정돼 있어 일정 안정성 측면에서도 변수가 적다는 설명이다.

시드니 오페라하우스. [사진=노랑풍선]

특히 최근 항공권 가격 상승 요인으로 꼽히는 유류할증료 인상 이전 수준의 가격 기준을 적용한 것도 눈에 띈다. 이번 옐로LIVE는 항공권과 패키지를 함께 배치해 단거리·중거리와 장거리 상품을 동시에 제시함으로써 여행 목적과 예산에 따른 선택지를 넓히려는 전략으로 해석된다.

이어 29일에는 장거리 상품인 시드니 패키지가 공개된다. 인천에서 직항으로 이동하는 일정으로, 시드니와 포트스테판, 블루마운틴 등 주요 관광지를 포함한 6·7일 코스로 구성됐다. 출발은 5월 말부터 10월까지 가능해 여름 휴가와 추석 시즌 수요를 동시에 겨냥한다.

일정에는 오페라하우스 내부 관람, 사막 투어, 돌핀 크루즈, 디너 크루즈 등 대표 관광 콘텐츠가 포함됐으며, 전 일정 준특급 호텔과 식사가 포함된 형태다. 장거리 여행에서 선호도가 높은 올인원 구성을 기반으로 편의성을 높였다는 점이 특징이다.

아울러 노랑풍선은 옐로LIVE 방송을 통해 상품별 특성에 맞춘 추가 혜택도 함께 구성했다. 파라타항공 특가 방송에는 비즈니스 좌석 업그레이드 이벤트와 최대 15% 제휴 할인 혜택 등이 더해졌으며, 시드니 패키지 역시 일부 체험형 일정과 제휴카드로 결제 시 최대 3% 혜택이 포함됐다. 이외에도 시드니 상품 예약 고객을 대상으로 추첨을 통해 주유권과 백화점 상품권도 제공된다.

nylee54@newspim.com