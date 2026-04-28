케이뱅크, 착오송금 반환 서비스 개인서 법인까지 확대

AI 핵심 요약beta
- 케이뱅크가 28일 착오송금 반환 서비스를 법인 고객으로 확대했다.
- 법인 고객은 기업 뱅킹 홈페이지에서 반환 요청과 동의를 직접 진행한다.
- 실시간 비대면 서비스로 고객 편의성을 크게 개선했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 기존 개인 고객 중심으로 제공하던 착오송금 반환 서비스를 법인 고객까지 확대 도입했다고 28일 밝혔다.
이번 서비스 확대 도입으로 법인 고객은 케이뱅크 기업 뱅킹 홈페이지에서 고객센터 내 착오송금 메뉴에서 반환 요청 및 동의 절차를 직접 진행할 수 됐다. 법인 고객은 개인고객에 비해 건당 송금금액이 크고 거래처가 다양한 만큼 △계좌번호 혼동 △이전 거래처로의 송금 등 다양한 사유로 오송금이 발생할 경우 확인과 정정에 따른 업무 부담이 클 수밖에 없다.
케이뱅크 법인 계좌에서 자금을 잘못 보낸 경우 '착오송금 반환 요청'을 통해 거래내역을 확인하고 반환을 신청할 수 있다. 반대로 케이뱅크 법인 통장으로 자금이 잘못 들어와 반환 요청을 받았다면 '착오송금 반환 동의'를 통해 반환 여부를 간편하게 결정할 수도 있다.
이를 통해 기존 고객센터 유선 접수 방식에서 벗어나 영업시간에 관계없이 실시간으로 서비스 신청이 가능해졌고 센터 연결이나 거래내역 확인 등의 절차도 간소화돼 고객 편의성이 크게 개선됐다.
이번 법인고객 대상 확대를 통해 케이뱅크는 개인과 법인 고객 모두가 비대면 채널에서 착오송금 반환 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축하게 됐다.
케이뱅크 관계자는 "지난해 개인 고객에 이어 법인고객까지 서비스를 확대하며 고객의 일상 속 불편을 줄이고자 했다"며 "앞으로도 고객 관점에서 불편을 해소하고 금융소비자를 보호하는 금융 서비스를 고민하고 선보일 것"이라고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com