토마토시스템 조길주 대표, 중소벤처기업부 장관 표창 수상

AI 핵심 요약beta
- 토마토시스템 조길주 각자대표가 28일 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다.
- 한국정보산업협동조합 추천으로 웹 표준 확산과 중소 SW 기업 동반 성장 기여를 인정받았다.
- 엑스빌더6 안착과 AI 자동화 도구 개발로 개발 환경 전환과 효율성을 높였다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 토마토시스템 조길주 각자대표이사가 국내 정보산업 발전과 중소 소프트웨어 기업 간 상생 협력에 기여한 공로를 인정받아 중소벤처기업부 장관 표창을 수상했다고 28일 밝혔다.
회사에 따르면 한국정보산업협동조합의 추천으로 이뤄진 이번 표창은 조 대표가 웹 표준 확산과 중소 SW 기업들의 동반 성장에 기여한 점을 높이 평가한 것이다.
토마토시스템은 HTML5 기반의 UI/UX 개발 솔루션인 '엑스빌더 6(eXBuilder6)'을 시장에 안착시키며 웹 표준 기반 개발 환경 확산을 주도해 왔다. 엑스빌더 6은 공공·금융·제조 등 다양한 산업 분야에서 표준 UI 개발 도구로 채택되고 있으며, 기존의 ActiveX·플러그인 중심 개발 환경을 웹 표준 기반으로 전환하는 데 핵심 역할을 하고 있다.
토마토시스템은 최근 인공지능(AI) 자동화 도구 개발에도 나서고 있다. 중소 개발사들의 인력 부족 문제를 완화하고 반복 업무를 최소화함으로써 개발 효율성을 높이고 있다.
또한 토마토시스템은 한국정보산업협동조합의 일원으로서 중소 소프트웨어 기업들이 겪는 불합리한 관행 개선과 권익 보호를 위해 활동해 왔으며, 자사의 기술과 노하우를 공유하는 다양한 활동을 통해 동반 성장 생태계 조성에 기여했다.
조길주 토마토시스템 각자대표는"현장의 목소리를 대변해 온 한국정보산업협동조합을 통해 중소벤처기업부 장관 표창을 받게 돼 더욱 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적인 R&D 투자를 통해 중소 SW 기업들이 함께 성장할 수 있는 기술적 기반을 마련하고, 국내 정보산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com