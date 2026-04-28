[오늘날씨] 전국 대체로 흐리고 비…서울 낮 18도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 28일 전국 흐리고 비가 내리게 했다.
- 경기동부 새벽까지, 강원영서 낮에, 영동 오후에 비가 오고 강수량 5~10mm다.
- 서울 최저 11도 최고 18도, 미세먼지 좋음~보통, 바다 물결 0.5~2.5m다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 화요일인 28일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.
이날 기상청과 케이웨더에 따르면 한반도는 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받다가 벗어나겠다. 전국이 흐리다가 개겠고 경기동부는 새벽까지 비가 오겠다. 강원영서는 새벽에 그쳤다가 낮에 다시 비가 오겠고 강원영동은 오후에 비가 오겠다. 경상도는 구름이 많겠다.
예상강수량은 서울, 인천, 경기, 강원영서, 충청북부, 강원영동 5~10mm다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 11도 ▲인천 11도 ▲수원 10도 ▲춘천 10도 ▲강릉 11도 ▲청주 12도 ▲대전 12도 ▲전주 12도 ▲광주 12도 ▲대구 13도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 15도다.
최고기온은 ▲서울 18도 ▲인천 17도 ▲수원 17도 ▲춘천 15도 ▲강릉 17도 ▲청주 18도 ▲대전 19도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 22도 ▲부산 22도 ▲울산 24도 ▲제주 17도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~2.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com