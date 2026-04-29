NH농협은행, OCI와 5000억원 규모 금융협력 맞손

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 28일 OCI와 첨단소재산업 육성 금융협약을 체결했다.
- 협약으로 실물경제 성장과 금융-산업 선순환 구조를 구축한다.
- 3년간 5000억원 규모 생산적 금융을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 =NH농협은행은 지난 28일 중구 소재 본사에서 OCI와 '미래전략산업(첨단소재산업) 육성 및 생산적 금융 확대를 위한 금융협력 업무협약'을 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 협약은 첨단소재산업의 경쟁력 강화를 통해 실물경제 성장을 견인하고, 금융과 산업 간 선순환 구조를 구축하기 위해 마련됐다. OCI는 반도체용 폴리실리콘, 과산화수소 등 기초화학 및 반도체 첨단소재 제품을 생산하는 대표적인 화학소재기업으로, 국가 전략산업의 핵심 역할을 수행하고 있다.
NH농협은행은 이번 협약을 통해 향후 3년간 총 5000억원 규모의 생산적 금융을 지원할 계획이다. 특히, 단순자금 공급을 넘어 기술개발, 시설투자, 해외수출 등 기업의 니즈에 따라 금융지원을 제공함으로써 산업 경쟁력 제고에 기여할 예정이다.
강태영 NH농협은행 은행장은"글로벌 핵심소재기업으로 우뚝 선 OCI㈜의 지속성장을 위해 든든한 금융동반자 역할에 최선을 다하겠다"며, "앞으로도 생산적 금융지원을 통해 국가 경제의 지속가능한 성장에 기여하겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com