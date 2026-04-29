십일리터, 농식품 벤처육성 선정…AI 펫 헬스케어 고도화

AI 핵심 요약beta
- ㈜십일리터가 29일 농식품 벤처육성 지원사업에 선정됐다.
- 약 2억1000만 원 지원금으로 피부 질환 AI 솔루션 고도화한다.
- B2B 협력 강화와 기존 진단 보조 소프트웨어 허가를 보유한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 반려동물 AI 홈케어 솔루션 '라이펫'을 운영하는 ㈜십일리터가 농림축산식품부가 주관하고 농업기술진흥원이 시행하는 '2026년 농식품 벤처육성 지원사업' 첨단기술 분야에 선정돼 약 2억1000만 원 규모의 지원금을 확보했다.
농식품 벤처육성 지원사업은 기술력을 보유한 벤처·창업 기업을 대상으로 사업화 자금과 역량 강화 프로그램을 지원하는 사업이다. 이번 선정으로 십일리터는 '원발성 피부 질환 AI 분석 솔루션'의 고도화와 시장 확산을 추진할 계획이다.
해당 솔루션은 반려동물의 피부 이미지를 분석해 이상 징후를 조기에 탐지하는 기술로, 초기 질환을 데이터 기반으로 식별해 보호자의 적기 내원을 유도하는 데 목적이 있다. 이를 통해 반려동물 건강관리 분야에서 디지털 기반 서비스 적용 범위를 확대한다는 설명이다.
회사 측은 이번 지원사업을 계기로 B2B 중심 협력을 강화하고, 보험·커머스·웨어러블 기기 등 관련 산업과 연계한 맞춤형 AI 건강 분석 서비스를 제공할 방침이다.
한편 십일리터는 '라이펫'을 통해 농림축산검역본부로부터 반려견 슬개골 탈구 진단 보조 소프트웨어 품목 허가를 받았으며, 반려동물 치주 질환 진단 소프트웨어 품목 허가도 추가로 획득했다.
whitss@newspim.com