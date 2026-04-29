김영신 기정원장, 지앤티 찾아 "팁스 글로벌 경쟁력 입증"

6500억 수출계약 기업 방문

딥테크팁스 성과 현장 점검

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 김영신 중소기업기술정보진흥원 원장(기정원·TIPA)이 대규모 해외 수출계약을 이끈 창업기업 사례를 두고 팁스(TIPS) 사업의 성과를 강조했다. 민간 투자와 정부 지원이 결합된 모델이 글로벌 경쟁력을 입증했다는 평가다.

기정원은 김영신 원장이 지난 28일 충남 천안시에 있는 지앤티를 방문해 기술개발 현장을 점검하고 기업 애로를 청취했다고 29일 밝혔다.

지앤티는 미래 이동수단 핵심 전력제어 부품을 개발하는 창업기업이다. 최근 독일 자동차 부품 기업 프레틀 그룹과 6500억원 규모의 독점 공급계약을 체결했다. 팁스 사업을 통해 기술 고도화와 양산 기반을 구축한 점이 성과로 이어졌다는 평가다.

28일 김영신 중소기업기술정보진흥원 원장(왼쪽 다섯 번째)과 손일수 지앤티 대표(왼쪽 여섯 번째), 박승범 호서대학교 산학협력단 벤처연구처장(왼쪽 일곱 번째)을 비롯한 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. [사진=기정원] 2026.04.29 rang@newspim.com

이번 방문은 팁스 우수 창업기업의 기술개발 현장을 점검하고 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 간담회에는 손일수 지앤티 대표가 참석해 기술 신뢰성과 자금 안정성이 해외 계약 성사에 핵심 요소였다고 설명했다.

김 원장은 이번 계약을 국내 창업기업 기술 경쟁력을 보여주는 사례로 언급했다. 그는 "지앤티의 이번 계약은 국내 창업기업의 기술력이 해외 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있음을 보여준 사례"라며 "민간이 투자하고 정부가 뒷받침하는 팁스 모델이 지앤티와 같은 세계적 거대 신생기업 후보군을 육성하는 핵심 동력임을 다시 한번 확인했다"고 말했다.

이어 현장 건의사항을 반영한 제도 개선도 예고했다. 김 원장은 "현장에서 제기된 제도 개선 사항을 검토해, 우수한 기술력을 가진 창업기업이 기술개발에 집중할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 강조했다.

팁스는 민간이 선별한 유망 창업기업에 정부가 연구개발 자금을 지원하는 사업으로, 기정원이 주관해 운영하고 있다. 이 가운데 지앤티가 참여 중인 딥테크팁스는 12대 신산업 분야 기업을 대상으로 최대 15억원을 지원한다. 기정원은 향후 참여기업 성과를 지속적으로 점검하고 후속 지원을 확대할 계획이다.

28일 김영신 중소기업기술정보진흥원 원장(오른쪽)이 호서대학교 반도체패키지랩에서 반도체 칩에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=기정원] 2026.04.29 rang@newspim.com

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