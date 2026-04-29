尹, 30일 종합특검 '내란 의혹' 조사 불출석…"조사에 대비할 시간 부족"

AI 핵심 요약beta
- 윤석열 전 대통령이 29일 2차 종합특검의 30일 소환 조사에 불출석하기로 했다.
- 윤 전 대통령 측은 조사 대비 시간 부족을 이유로 들었으며 항소심 선고기일 등이 영향을 미친 것으로 보인다.
- 종합특검은 향후 협의를 통해 일정을 재조율하고 2차 계엄 준비 의혹 등을 계속 수사할 방침이다.
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 윤석열 전 대통령이 2차 종합특별검사팀(종합특검)의 조사에 불출석하기로 했다.
29일 법조계에 따르면 윤 전 대통령은 오는 30일 예정된 종합특검 소환 조사에 응하지 않을 계획이다. 윤 전 대통령 측은 "소환 조사에 대비할 시간이 부족하다"며 불출석 사유를 밝혔다.
이날 '체포방해' 등 혐의 항소심 선고기일이 예정돼 있고, 전일 내란 우두머리 혐의 사건 2심도 본격적으로 시작된 점 등이 영향을 미친 것으로 보인다.
윤 전 대통령 측은 향후 특검과 협의를 통해 조사 일정을 재조율할 방침이다.
앞서 종합특검은 윤 전 대통령에 대해 소환을 통보했지만, 피의자·참고인 신분 여부와 구체적인 조사 대상 사건은 확인해주지 않았다.
종합특검은 현재 윤 전 대통령의 2차 계엄 준비 의혹과 김건희 여사 관련 수사 무마 의혹 등을 두고 강제수사에 나선 상태다.
종합특검은 이들 의혹에 더해 쌍방울 대북송금 수사 개입 여부 등 추가 의혹 전반에 대해서도 조사를 이어갈 방침이다.
yek105@newspim.com