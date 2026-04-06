[종합] 종합특검 "尹정부 대북송금 개입 시도…초대형 국정농단 의심"

특검 "쌍방울 사건, 3월 초 尹 대통령실 개입 시도 확인…TF 이첩 요청"

김건희, 관저 공사 관련 명품 추가 수수 정황…관련 업체 압수수색

특검 "조작·회유 의혹 중 尹 보고 단서 확인된 사건만 수사 대상 판단"

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 쌍방울 대북송금 사건 수사와 관련해 윤석열 정부의 개입 시도를 확인했다.

권영빈 특별검사보(특검보)는 6일 오후 경기 과천시에서 정례브리핑을 열고 "서울고검 인권침해점검TF로부터 이첩받은 사건 관련해 일단 국가 권력에 의한 초대형 국정농단 의심 사건이라고 보고 있다"며 이같이 밝혔다.

2차 종합특별검사팀이 쌍방울 대북송금 사건 수사와 관련해 윤석열 정부의 개입 시도를 확인했다. 사진은 윤 전 대통령 부부가 지난 4월 서울 용산구 한남동 대통령 관저를 떠나는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

권 특검보는 "2026년 2월 25일 출범한 종합특검은 같은 해 3월 초순경 쌍방울 대북송금 사건 관련해 윤 정부 대통령실의 개입 시도를 확인한 바 있다"며 "이에 따라 지난달 하순 서울고검 인권침해점검 TF에 사건 이첩을 요청한 것"이라고 설명했다.

이어 "종합특검은 현재 진행 중인 조작수사·조작기소 의혹 관련 국정조사 대상 사건 모두를 수사하는 것이 아니라, 윤 전 대통령에 대한 보고 단서가 확인된 경우에만 수사 대상 여부를 판단한다"고 강조했다.

또 "특검법과 원칙에 따라 조사와 수사를 진행할 예정이며, 수사 과정에서 국민의 알 권리를 위해 필요한 내용을 공유하겠다"고 덧붙였다.

사진은 구자현 검찰총장 직무대행이 지난 3일 서울 여의도 국회에서 "종합특검이 서울고검 인권침해점검 TF에 '진술 회유 의혹' 사건 이첩을 요청했다" 등 내용을 공개한 모습. [사진=뉴스핌DB]

끝으로 권 특검보는 "지난주 국회 생중계 현장에서 대검 측이 사건 기록이 이첩됐다는 말을 함으로써 은밀하게 진행돼야 할 수사가 만천하에 공개됐다"며 "그에 따라 여러 억측과 의심이 많고, 종합특검에 대한 불신도 보이는 것 같아 이것은 '잘못된 생각'이라는 것을 분명히 하고자 이 자리에 섰다"고 목소리를 높였다.

종합특검은 이첩받은 사건과 관련해 법무부에 검사 파견을 추가로 요청했다. 현재 파견 검사 12명인 종합특검은 정원(최대 15명)을 채울 때까지 추가 인력을 요청할 전망이다.

아울러 종합특검은 김건희 여사의 추가 금품 수수 정황도 포착하고 강제수사에 나섰다.

김지미 특검보는 "대통령 관저 공사와 관련해 김 여사가 명품을 추가로 수수한 구체적 정황을 확인했다"며 "관련 업체 사무실과 대표 주거지에 대한 압수수색을 진행 중"이라고 밝혔다.

다만 특검 측은 구체적인 뇌물 공여자와 가액, 시점 등은 밝히지 않았다.

관저 이전 의혹은 종합건설업 면허가 없는 인테리어 업체 21그램이 2022년 5월 윤 전 대통령 취임 이후 대통령실과 관저 이전 및 증축 공사를 수의계약으로 맡아 특혜를 받았다는 내용이다.

2022년 3월 윤 전 대통령 당선 직후 해당 공사는 당초 다른 업체가 맡았으나, 같은 해 5월 21그램이 돌연 공사를 담당한 것으로 알려졌다.

21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 전시회를 후원하고, 해당 사무실의 설계·시공을 맡은 업체로 확인됐다. 이에 따라 관저 공사 수주 과정에 김 여사의 영향력이 작용한 것 아니냐는 의혹이 제기됐다.

종합특검은 최근 관저 이전 의혹 등과 관련해 청와대 이전 TF팀장이었던 윤한홍 국민의힘 의원의 주거지와 사무실 등을 압수수색하는 등 수사에 속도를 내고 있다.

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김지미 특별검사보가 6일 정례브리핑을 진행하고 있다. 2026.04.06 yek105@newspim.com

yek105@newspim.com