[종합] 종합특검 "노상원 진술 거부"…내란·김건희·채해병 사건 등 수사 확대

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노상원, 첫 조사서 전면 거부…'수첩 혐의' 추가 소환 예고

심우정 이프로스 압수수색 계속…합참 피의자 3명 영장 집행

통일교·도이치·관저·양평고속도로…金 관련 수사도 확대

[과천=뉴스핌] 김영은 기자 = 2차 종합특별검사팀(종합특검)이 내란·김건희 여사·채해병 사건 등 전방위 수사를 확대하는 가운데, 12·3 비상계엄의 '비선 기획자'로 지목된 노상원 전 국군정보사령관이 첫 조사에서 일체의 진술을 거부한 것으로 확인됐다.

김지미 특별검사보(특검보)는 27일 오후 2시 경기 과천시에서 정례 브리핑을 열고 "노상원은 일체의 진술을 거부했다"고 밝혔다.

노상원 전 국군정보사령관. [사진=서울중앙지방법원 유튜브]

노 전 사령관은 지난 22일 범죄단체조직 혐의 피의자 신분으로 종합특검에 처음 소환됐다. 당일 종합특검은 노 전 사령관을 상대로 비상계엄 당시 합동수사본부 산하에 '제2수사단'이라는 조직을 결성하려 한 경위 등을 추궁한 것으로 알려졌다.

특검팀은 또 윤석열 전 대통령의 계엄 모의 시점을 밝힐 증거로 꼽히는 노상원 수첩의 작성 경위를 밝히는 데 집중할 예정이다. 수사기관은 2024년 12월 노 전 사령관 모친의 자택을 압수수색하며 이 수첩을 확보했는데, 수첩에는 군 인사에 관한 내용과 계엄 준비 정황으로 볼 여지가 있는 내용이 담긴 것으로 조사됐다.

종합특검 관계자는 "(제2수사단 조직을 비롯해) 노상원 수첩도 수사 대상에 있다. 추가 소환을 진행할 것"이라고 예고했다.

수사는 군 지휘부로도 확대되고 있다. 특검은 합참 관계자들의 내란 중요임무종사 혐의와 관련해 피의자 3명에 대한 압수수색 영장을 집행했다.

사진은 심우정 전 검찰총장. [사진=뉴스핌 DB]

동시에 검찰과 경찰을 겨냥한 수사도 병행되고 있다.

종합특검은 심우정 전 검찰총장의 비상계엄 대응 및 즉시항고 포기 의혹과 관련해 대검찰청과 내부망 '이프로스' 서버에 대한 압수수색을 진행 중이다. 통일교 수사 무마 의혹과 관련해서도 경찰청, 강원경찰청, 춘천경찰서 등에 대한 압수수색을 마치고 외사 정보 관계자들을 순차적으로 소환할 예정이다.

이 밖에도 양평고속도로, 관저 이전, 도이치모터스 수사무마 등 의혹으로 수사 범위를 넓히고 있다.

관저 이전과 관련해서는 총 19명의 참고인을 조사했다. 김건희 여사의 부당 개입 여부를 확인하기 위해 코바나 콘텐츠 관계자의 주거지를 압수수색하고, 윤한홍 국민의힘 의원의 보좌진에 대한 압수수색도 진행했다.

디올백 등 수사 무마 관련해서는 김 여사를 이른바 '황제조사'했다고 알려진 검찰 수사관 2명을 참고인으로 불러 조사했다. 종합특검은 당시 조사가 벌어진 건물의 관리 주체였던 경호처 소속 직원 2명도 참고인 신분으로 조사할 예정이다.

종합특검은 이날 국가안보실 수사와 관련해 위기관리센터장을 참고인으로 소환하는 등 안보라인에 대한 조사도 이어가고 있다. 종합특검이 지난주 소환한 인원은 피의자 총 3명, 참고인 총 52명이다.

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 김지미 특별검사보는 27일 오후 2시 경기 과천시에서 정례브리핑을 열었다. 2026.04.27 yek105@newspim.com

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