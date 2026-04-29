Sh수협은행, 독거노인종합지원센터와 취약계층 어르신 '사랑잇는전화' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- Sh수협은행이 28일 독거노인종합지원센터와 '사랑잇는전화' 업무협약을 체결했다.
- 상담원과 어르신이 1:1 결연해 안부를 확인하고 고독사 예방한다.
- 숨은 자산 찾기와 보이스피싱 예방 등 금융 서비스도 안내한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정서적 고립감 해소, 고독사 미연에 방지
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = Sh수협은행은 지난 28일 독거노인종합지원센터와 취약계층 어르신을 위한 '사랑잇는전화' 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
'사랑잇는전화'는 수협은행 고객지원센터의 상담원과 어르신이 1:1로 결연을 맺어 정기적으로 안부를 확인하는 사회공헌활동이다. 홀로 사는 어르신의 정서적 고립감을 해소하고, 고독사 등 예기치 못한 사고를 미연에 방지하는 역할을 수행한다.
이날 협약식에는 수협은행 김수경 DT본부장과 독거노인종합지원센터 관계자들이 참석해 고령층의 사회적 고립문제 해결을 위해 상호 협력하기로 약속했다.
특히, 수협은행은 단순한 안부전화뿐 아니라 은행의 전문성을 활용하여, 어르신들이 놓치기 쉬운 '숨은 자산 찾기' 등의 금융 서비스도 안내할 예정이다. 이와 함께 최근 기승을 부리는 보이스피싱과 같은 금융사기 예방법과 대응 방법 등의 금융 정보를 제공해 어르신들의 경제적 권익 보호에 앞장설 예정이다.
신학기 은행장은 "이번 업무협약을 통해 홀로 사시는 어르신을 위한 안전한 사회망 구축에 동참하게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 소외된 이웃을 위한 따뜻한 금융을 실천하겠다"고 말했다.
dedanhi@newspim.com