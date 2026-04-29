주우크라 美대사대리, 트럼프와 의견차로 사임

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 줄리 데이비스 주우크라이나 미국 대사대리가 트럼프 대통령과의 의견 차이로 수주 내 키이우를 떠날 예정이라고 파이낸셜타임스(FT)가 28일(현지시간) 사안에 정통한 소식통 3명을 인용해 보도했다.

지난해 5월부터 주우크라이나 대사대리를 맡아온 데이비스는 트럼프 대통령의 우크라이나 지원 축소 기조에 불만을 품어온 것으로 알려졌다.

그는 최근 국무부에 사임 의사를 통보했으며 30년 외교관 경력을 마무리하고 은퇴할 계획이다.

키이우 대사대리와 주키프로스 대사직을 겸임하던 데이비스는 지난해 10월 트럼프 대통령이 사전 통보 없이 존 브레슬로 애리조나주 사업가를 차기 주키프로스 대사로 지명했다는 사실을 언론 보도로 뒤늦게 알게 된 뒤 소외감을 느끼기도 했다고 소식통들은 전했다.

국무부 대변인 토미 피곳은 데이비스가 트럼프 대통령과의 의견 차이로 사임한다는 것은 "사실이 아니다"라고 반박하며, 데이비스가 오는 6월 키이우를 공식 떠날 때까지 트럼프 대통령의 정책을 계속 추진할 것이라고 확인했다.

이번 사임으로 러시아가 여름 공세를 준비하고 평화 협상이 교착 상태에 빠진 시점에 우크라이나 주재 미국 대사 자리가 공석이 될 우려가 커졌다.

한편 전임자인 브리짓 브링크도 지난해 4월 비슷한 이유로 사임했다. 브링크는 트럼프 대통령이 지난해 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 백악관에서 공개적으로 면박을 주자 사임을 결심했으며, 현재 민주당 소속으로 미시간주 하원의원 선거에 출마해 트럼프 대통령의 부패와 러시아 유화 정책을 비판하고 있다.

줄리 데이비스 주우크라이나 미국 대사대리 [사진=로이터 뉴스핌]

wonjc6@newspim.com