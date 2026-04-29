LS일렉트릭, 美 데이터센터 배전 솔루션 3190억원 수주

AI 핵심 요약beta
- LS일렉트릭이 29일 미국 뉴멕시코주 데이터센터 사업에서 3190억 원 배전 솔루션 계약을 체결했다.
- 블룸에너지와 맺은 계약으로 빅테크 하이퍼스케일 데이터센터에 배전반·변압기 등을 공급한다.
- 이달 초 1700억 원 수주에 이은 대형 계약으로 북미 시장 확대와 직류 배전 사업을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LS일렉트릭이 미국 뉴멕시코주 데이터센터 전력 인프라 구축 사업에서 약 3190억 원( 2억2000만 달러) 규모의 배전 솔루션 공급 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.
글로벌 전력 기업 블룸에너지와 체결한 이번 계약에 따라 LS일렉트릭은 빅테크 기업의 하이퍼스케일 데이터센터에 배전반, 변압기 등 배전 시스템을 공급한다.
이는 LS일렉트릭이 이달 초 1700억 원 규모 데이터센터 전력 솔루션 구축 사업을 수주한 지 얼마 되지 않아 추가로 체결한 대형 계약이다. 올해 1분기 연결 기준 매출은 1조 3766억 원, 영업이익은 1266억 원으로 분기 최대 실적을 기록했다.
데이터센터는 24시간 안정적인 전력 공급이 필수적이다. LS일렉트릭은 고효율·고신뢰성 배전 설비 제조 기술력과 빠른 납기, 안정적인 유지보수 체계를 바탕으로 북미 시장 입지를 확대하고 있다.
미국 유타주와 텍사스주 거점을 중심으로 공급망을 강화하고 현지 생산 비중을 확대해 납기 경쟁력을 높일 계획이다.
LS일렉트릭은 차세대 데이터센터 시장을 겨냥해 직류 배전 사업을 확대하고 있다. 데이터센터 업계에서는 전력 변환 단계를 줄여 에너지 효율을 높일 수 있는 직류 배전에 대한 관심이 커지고 있다. 회사는 글로벌 최고 수준의 저압직류배전(LVDC) 솔루션과 천안 사업장 내 'DC 팩토리' 운영 노하우를 바탕으로 시장 선점에 나선다.
kji01@newspim.com