무보, 정보통신기술협회와 ICT기업 글로벌 경쟁력 강화…'신용정보 제공' MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 한국무역보험공사가 29일 정보통신기술협회와 신용정보 제공 MOU를 체결한다.
- ICT 중소기업의 해외 진출 정보 비대칭 문제를 해결해 글로벌 경쟁력을 강화한다.
- 국외기업 신용조회 플랫폼 운영 협업과 지원 체계 구축으로 산업 발전을 도모한다.
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'국외 기업 신용조회 플랫폼' 연내 개설
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 ICT 중소기업 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 한국정보통신기술협회와 '신용정보 제공 업무협약(MOU)'을 체결한다.
무역보험공사는 29일 정보통신기술협회와 '정보통신 산업 발전을 위한 신용정보 제공 MOU'를 체결한다고 밝혔다.
이번 협약은 해외 진출의 걸림돌인 정보 비대칭 문제를 해결해 정보통신기술(ICT) 분야 중소기업의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다.
주요 내용은 협회의 글로벌 지원사업 수혜기업을 대상으로 하는 국외기업 신용정보 제공 및 신용조회 플랫폼 운영 협업 등이다.
이외에도 양 기관은 정보통신 산업 발전을 위한 협력사업을 지속적으로 발굴하고, 중소·중견기업의 해외시장 진출을 돕기 위한 다각적인 지원 체계를 구축하기로 뜻을 모았다.
무보는 지난해 금융위원회 신용조회업 예비허가 취득에 이어, 연내 본허가 승인과 함께 '국외기업 신용조회 플랫폼' 개설을 추진한다.
국외기업의 신용정보를 플랫폼에서 쉽고 편리하게 확인할 수 있는 이 서비스는 정보 부족으로 해외 바이어 발굴 및 검증에 어려움을 겪는 중소·중견기업에게 큰 도움이 될 것으로 기대된다.
장영진 무역보험공사 사장은 "신용조회업의 성공적 안착을 통해 정보 부족으로 해외시장 진출에 어려움을 겪고 있는 중소·중견기업들에게 한 걸음 더 다가가겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com