종근당, '더마그램 피디알엔 크림' 디지털 캠페인 전개

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PDRN 기반 피부 재생 효능 강조

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당은 피부 재생 일반의약품 '더마그램피디알엔크림'의 디지털 광고 캠페인 '피부재생, 더마로 바르게'를 론칭했다고 29일 밝혔다.

이번 캠페인은 일반 화장품이 아닌 일반의약품으로 분류되는 더마그램피디알엔크림의 성분과 효능을 'PDRN 제품 선택의 3가지 기준'으로 제시하며 제품의 전문성과 신뢰도를 강조한 것이 특징이다. 광고 영상은 유튜브와 인스타그램 등 디지털 채널을 통해 공개된다.

더마그램 피디알엔 크림 광고 스틸컷 [사진=종근당]

캠페인은 '화장품은 못하는 것, 더마그램은 할 수 있는 것'이라는 메시지를 통해 피부 표면 개선을 넘어 손상된 피부 조직의 실질적인 회복을 돕는다는 제품의 핵심 가치를 전달한다.

또 외부 공기 유입을 차단해 잔량 없이 위생적으로 사용할 수 있는 에어리스(Airless) 펌프와 제품의 발림성·흡수력을 시각적으로 표현해 사용자 편의성을 강조했다.

더마그램피디알엔크림은 연어 유래 DNA 분획물인 고순도 PDRN(폴리데옥시리보뉴클레오티드)을 주성분으로 하는 크림 제형의 일반의약품이다. 피부 및 결합조직의 영양 부족으로 상처·궤양이 생기기 쉬운 부위에 영양을 공급하는 제품이다.

회사는 특허 공법인 '프리즘 테크놀로지(Prism-Technology)'를 적용한 저분자 PDRN을 통해 입자를 균일화하고 피부 투과율을 높였다고 설명했다. 또 덱스판테놀 성분을 배합해 손상된 피부 장벽 회복을 돕는다고 덧붙였다.

이 제품은 스테로이드와 인공향료, 항생제, 색소 등을 첨가하지 않아 자극이 적은 것이 특징이다. 10g과 30g 두 가지 용량으로 출시됐으며, 30g 제품에는 에어리스 펌프 용기를 적용해 위생성과 사용 편의성을 높였다.

종근당 관계자는 "더마그램은 성분과 효능에 있어 타협하지 않는다는 원칙 아래 개발된 브랜드"라며 "앞으로도 검증된 기술력을 바탕으로 소비자가 약국에서 믿고 선택할 수 있는 피부과용제를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

한편 더마그램은 종근당의 약국 전용 피부과용제 브랜드로, 국소 부위용 여드름 치료제 '더마그램 겔', 스프레이형 여드름 치료제 '더마그램 액', 먹는 여드름 보조치료제 '더마그램연질캡슐' 등의 제품군을 갖추고 있으며 전국 약국에서 구매할 수 있다.

sykim@newspim.com