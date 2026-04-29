SK브로드밴드, 독일 '레드닷 디자인 어워드 2026' 제품 부문 본상 수상

AI 핵심 요약beta
- SK브로드밴드가 29일 AI 5 셋톱박스와 기가 와이파이 7로 레드닷 디자인 어워드 2026 본상을 받았다.
- 이는 해당 어워드 4번째 수상으로 AI 2, AI Sound Max, AI 4 vision에 이었다.
- 두 제품은 미니멀 디자인으로 기계적 이미지를 줄이고 고객 친화 설계를 추구했다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK브로드밴드가 'AI 5 셋톱박스'와 '기가 와이파이 7'로 독일 '레드닷 디자인 어워드 2026' 제품 부문 본상을 수상했다.
이는 SK브로드밴드가 해당 어워드에서 거둔 4번째 수상이다. 2020년 'AI 2 셋톱박스', 2021년 'AI Sound Max 셋톱박스', 2025년 'AI 4 vision 셋톱박스'에 이어서다. 두 제품은 지난해 일본 '굿디자인 어워드'와 올해 3월 독일 'iF 디자인 어워드'에서도 본상을 받았다.
SK브로드밴드는 미니멀리즘을 기반으로 통신 장비의 기술 중심적 이미지에서 벗어나 고객 친화적인 설계를 추구했다. 'AI 5 셋톱박스'는 원형 디자인에 무광 블랙을 적용하고 상단의 버튼과 로고를 숨겨 기계적 인상을 줄였다. 케이블 노출을 최소화하고 표면 마감을 세심하게 다듬었다.
'기가 와이파이 7'은 안테나를 신호에 최적화된 각도로 내장해 심플한 디자인을 구현했다. L자형 기본형에서 180도로 펼칠 수 있는 구조로 책상이나 TV 뒤 등 다양한 설치가 가능하다. 환기구는 공기 흐름만으로 발열량을 줄일 수 있도록 설계했다.
yuniya@newspim.com