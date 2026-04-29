이억원 금융위원장 "AX는 피할 수 없는 흐름, AI·데이터·지역·청년에 집중 지원"

"혁신 서비스 개발 걸림 되는 규제는 과감히 개선"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회는 세계적인 AI 전환(AX) 혁신 중인 현 상황을 전반적인 제도 개편의 적기로 보고 '핀테크 지원사업 개편'을 추진하겠다고 29일 밝혔다.

금융위원회는 이날 이억원 금융위원장 주재로 마포 프론트워에서 '핀테크 연결의 장' 행사를 개최했다. 이날 행사는 핀테크 기업과 예비창업자,금융회사, 투자기관, 정책금융기관이 모여 성공적 협력 사례를 공유하는 등 협업과 투자,창업의 새로운 가능성을 만들어 나가기 위한 것이다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

이억원 금융위원장은 이날 "이제 AX는 선택이 아니라 피할 수 없는 흐름이 됐으며, 세계 각국은 산업 전반에 걸쳐 AX 전환을 가속화하고 있다"라며 "핀테크는 그동안의 혁신과 도전을 통해 금융 변화를 이끌어 온 주체이며, 앞으로의 AX 시대에서도 핵심 동력으로 자리잡아야 한다"고 강조했다.

이 위원장은 "금융위원회도 이러한 변화에 발 맞춰 정책 방향을 보다 명확히 하겠다"라며 "기존의 획일적인 지원 방식에서 벗어나 AI, 데이터, 지역, 청년 등 핵심 분야에 집중해 보다 효과적으로 지원하겠다. 또한, 혁신 서비스 개발의 걸림돌이 되는 규제는 과감히 개선해 나가겠다"고 말햇다.

금융위원회는 이날 핀테크 지원이 적재적소에 집중적으로 제공돼 최대한의 효과를 달성토록 사업별 지원대상 선장 방식을 고도화해 나가겠다고 밝혔다.

금융위원회는 전략적 육성 분야에 지원대상 선정시 가점 부여 및 지원예산을 할당하고, 우수성과 기업에 대한 추가 지원 등 인센티브를 제공할 계획이다. 아울러 AX, 금융의 글로벌화 등 최근 환경 변화 속도에 발맞춰 기업의 실질적 성장을 지원하기 위해 GPU 등 AI기술 활용 지원, 현지 기업 협업 지원 등 지원 프로그램을 강화한다.

또, AI 서비스 개발을 위한 인프라 및 보안 지원, 인력육성 지원 신설, 기존 일회성 네트워크 중심의 해외진출 지원을 현지기업 협업, 규제대응 컨설팅 등 실질적 진출까지 연결되도록 강화 개편한다.

금융위원회는 두번째로 관계기관 간 핀테크 협력 거버넌스를 구축할 계획이라고 했다. 산재된 유관 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 권역별로 금융회사, 지자체, 창업기관 등 기존 지역금융 인프라 중심으로 민관 협의체를 구성해 지역 주력산업과 연계한 핀테크 모델을 개발하고 차별화된 핀테크 기업 창업 및 육성 지원을 추진할 계획이다.

금융위원회는 마지막으로, 분산된 핀테크 지원 관련 정보를 모아 일원화된 창구에서 통합 관리할 계획이다. 단일 창구에서 핀테크 관련 제반 제도 정보 및 서비스를 통합 제공하는 복합 지원이 가능하도록 체계를 지속적으로 구축해 나갈 예정이다.

dedanhi@newspim.com