LGD 게이밍 OLED 모니터, SID 올해의 디스플레이 수상

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이의 27인치 540/720Hz OLED 게이밍 모니터 패널이 29일 국제정보디스플레이학회 '올해의 디스플레이'를 수상했다.
- 독자 기술인 DFR을 적용해 720Hz 고주사율과 QHD 해상도를 동시에 지원하며 잔상 없는 게이밍 경험을 제공한다.
- VESA 최고 등급인 '클리어MR 21000' 인증을 획득해 고주사율과 고화질을 동시에 입증했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG디스플레이의 '27인치 540/720Hz(DFR) OLED 게이밍 모니터' 패널이 독자 기술력을 바탕으로 게이밍 디스플레이의 시장 차별화를 가속하고 있다.
LG디스플레이는 27인치 540/720Hz(DFR) OLED 게이밍 모니터 패널이 국제정보디스플레이학회(SID)의 '올해의 디스플레이'를 수상했다고 29일 밝혔다. 이는 전년도 출시 제품 중 산업의 미래를 이끌 가장 혁신적인 단 하나의 제품에 수여하는 SID 내 가장 권위 있는 상이다.
이번 수상 제품에는 독자 기술인 'DFR(Dynamic Frequency & Resolution)'이 적용됐다. 고주사율 모드 선택 시 현존 최고 수준인 720Hz(HD)를 지원해 FPS나 레이싱 게임처럼 빠른 화면 전환이 필요한 장르에서 잔상 없는 퍼포먼스를 구현한다. 고해상도 모드에서는 QHD 해상도와 540Hz 주사율을 동시에 제공해 화려한 그래픽 게임에 최적화된 시각 경험을 지원한다.
특히 주사율이 500Hz를 넘어서면 화질이 저하되는 기존 한계를 극복하기 위해 독자 알고리즘을 개발·적용했다. 이를 통해 비디오전자공학표준위원회(VESA)의 최고 등급인 '클리어MR 21,000' 인증을 획득하며 고주사율과 고화질을 동시에 입증했다.
최영석 LG디스플레이 CTO는 "기술 중심 회사로서 차별화된 기술력을 토대로 게이밍 디스플레이 시장에서도 혁신적 OLED 기술을 지속 연구, 개발하며 시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.
한편 SID는 전 세계 업계 전문가 7000여 명이 참석하는 세계 최대 규모의 디스플레이 학회로, 올해 행사는 내달 3일 미국 로스앤젤레스에서 개최된다.
aykim@newspim.com