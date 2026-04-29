카카오뱅크, 청소년 AI 윤리 교육 프로그램 '아이그로우' 진행

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크가 29일 청소년 AI 윤리 교육 프로그램 '아이그로우'를 진행한다.
- 푸른나무재단 주관으로 서울 인천 경기 43개 초등학교 4500명을 대상으로 한다.
- 4월 13일부터 5월 15일까지 130개 학급 방문하며 팝업북 활동으로 가치를 배운다.
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올바른 AI 활용 및 디지털 시민의식 함양 목표
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오뱅크(대표이사 윤호영, Daniel)는 청소년들이 올바른 인공지능(AI) 활용법을 익히고 디지털 시민의식을 기를 수 있도록 돕는 '아이그로우(AI Grow)' 교육 프로그램을 진행한다고 29일 밝혔다.
아이그로우는 AI 시대를 살아갈 청소년들의 건강한 성장을 지원한다는 의미를 담은 이름으로 청소년 전문 비영리기관인 푸른나무재단이 주관하고 카카오뱅크가 후원해 올해 처음으로 진행되는 AI 윤리 교육 프로그램이다.
단순한 기술 활용 교육을 넘어, 미래의 주역인 청소년들이 AI 기술을 책임감 있게 사용하는 능력을 기를 수 있도록 돕기 위해 이번 프로그램을 마련했다.
서울, 인천, 경기 지역 43개 초등학교 고학년 4500명을 대상으로 진행된다.
푸른나무재단은 지난 3월 참여 학교 모집을 완료했으며, 4월 13일 서울신중초등학교를 시작으로 5월 15일까지 130개 학급을 순차적으로 방문해 교육을 실시한다. 50개 학급을 대상으로는 교사들이 직접 윤리 교육을 진행할 수 있는 학습 교구를 제공한다.
교육은 청소년들이 AI 윤리의 중요성을 쉽고 재미있게 배울 수 있도록 참여형 활동 중심으로 구성됐다.
청소년들은 일상 속 다양한 AI 활용 사례를 바탕으로 '윤리 나무' 팝업북을 만들며 개인정보 보호와 다양성 존중, 사회적 책임 등 AI를 올바르게 사용하는 데 필요한 핵심 가치를 자연스럽게 배울 수 있다.
peterbreak22@newspim.com