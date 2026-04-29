신세계아이앤씨, AWS 2026 KPPL 파트너 어워드서 리테일 부문 수상

AI 핵심 요약beta
- 신세계아이앤씨가 29일 AWS의 2026년 상반기 KPPL 리테일·CPG 부문 위너로 선정됐다.
- KPPL은 AWS 파트너사의 신규 고객 발굴과 비즈니스 확장 성과를 평가하는 프로그램이다.
- 신세계아이앤씨는 유통·리테일 고객 대상 클라우드 전환과 디지털 혁신을 지원한다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 신세계아이앤씨가 아마존웹서비스코리아(AWS)의 2026년 상반기 한국 파트너 프로스펙팅 리그(KPPL)에서 리테일·CPG(Consumer Packaged Goods) 부문 위너로 선정됐다.
KPPL은 AWS 파트너사의 신규 고객 발굴과 비즈니스 확장 성과를 평가하는 프로그램으로, 공공·금융·리테일·스타트업 등 11개 부문에서 우수 파트너사를 선정한다.
신세계아이앤씨는 유통·리테일 분야 고객을 대상으로 클라우드 전환과 디지털 혁신을 지원해왔다. 기업 고객의 IT 환경과 비즈니스 특성에 맞춘 클라우드 도입 전략 수립부터 구축, 운영, 고도화에 이르는 통합 서비스를 제공하고 있다.
신세계아이앤씨 정필승 클라우드BIZ담당은 "AI 시대 리테일 인프라는 단순한 IT 운영 기반을 넘어 비즈니스 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소가 되고 있다"고 말했다.
yuniya@newspim.com