오스템임플란트, 강서구서 나무심기·꽃동산 조성 봉사

지역사회 환경보전 활동으로 ESG 가치 실현

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 치과 임플란트 전문기업 오스템임플란트는 4월을 맞아 서울 강서구 본사 인근에서 나무심기와 꽃동산 조성 행사에 참여하며 지역사회 환경 보전 활동을 펼쳤다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 24일 서울 강서구 공항동 일원 김포공항 대체녹지 내 공원에서 열린 '생명의 숲 꽃동산 가꾸기' 행사에 참가해 꽃모종 구매 후원과 함께 임직원들이 직접 봉사활동에 나섰다. 약 1만 평 규모의 대체녹지는 흙바닥과 잡초가 대부분인 황무지로, 강서양천환경운동연합이 이곳을 생태 교육의 장이자 지역 주민 휴식처로 만들기 위해 노력하고 있다.

이날 현장에는 강서양천환경운동연합 활동가와 강서자원봉사센터 봉사자, 오스템임플란트 및 서울에너지공사 임직원들이 모여 오스테오스펄멈, 비덴스, 양귀비 등 봄꽃을 심었다. 인근 마곡10 별솔어린이집 원아들도 함께 참여해 생명의 소중함을 체험했다. 임직원들은 꽃 식재와 더불어 코스모스 씨앗을 파종하고 주변 정화 활동도 병행했다.

지난 24일 서울 강서구 공항동 일원 김포공항 대체녹지 공원에서 열린 '생명의 숲 꽃동산 가꾸기' 행사에 참여한 오스템임플란트 임직원들이 기념 촬영을 하고 있다. [사진=오스템임플란트]

특히 이에 앞서 지난 3일에는 제81회 식목일을 기념해 강서구청이 주최한 나무심기 행사에도 참여했다. 강서구 화곡동과 등촌동을 잇는 봉제산에서 열린 이 행사에서 오스템임플란트 임직원들은 봉제산근린공원 내 지정 구역에 계수나무, 목수국 등의 묘목을 식재했다.

오스템임플란트 관계자는 "임직원들이 자발적으로 봉사 활동에 참여해 지역사회 공헌과 환경보호라는 ESG 가치를 함께 실현했다는 점에서 의미가 깊다"며 "앞으로도 지역공동체의 일원으로서 사회적 책임을 다하고 탄소 중립을 비롯한 환경보전 실천에 힘쓸 계획이다"고 말했다.

한편 오스템임플란트는 본사가 있는 서울 강서구와 생산시설이 위치한 부산 해운대구를 중심으로 벽화그리기 봉사, 아동센터 지원, 플로깅, 축제 후원 등 지역사회를 위한 다양한 공헌활동을 이어가고 있다. 또 태양광 발전 설비 도입 및 재생에너지 사용, 종이 사용량 감축, 친환경 건축 등 환경보호를 위한 노력과 투자도 늘려가고 있다.

nylee54@newspim.com