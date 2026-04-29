한투운용, 2026 ETF Awards 올해의 운용사 선정

AI 핵심 요약beta
- 한국투자신탁운용이 28일 홍콩에서 열린 2026 ETF Awards에서 올해의 ETF 운용사 등 4개 부문을 수상했다.
- ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF와 ACE KRX금현물 ETF가 각각 테마 ETF, 원자재 ETF 부문 수상작으로 선정됐다.
- 배재규 사장은 한국 ETF 시장 도입과 성장 기여로 특별공로상을 받았다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자신탁운용이 지난 28일 홍콩에서 개최된 '2026 ETF Awards'에서 '올해의 ETF 운용사(ETF Manager of the Year)' 부문 등 총 4개 부문을 수상했다고 29일 밝혔다.
2026 ETF Awards는 1995년 설립된 금융투자 전문 저널 아시아에셋매니지먼트(Asia Asset Management, AAM)가 주관하는 시상식으로, 올해 처음으로 ETF 부문을 별도 시상식으로 분리해 진행했다.
이번 시상식에서 한국투자신탁운용이 받은 상은 총 4개다. 주요 수상 내역은 ▲ETF Manager of the Year(올해의 ETF 운용사) ▲ACE 글로벌반도체TOP4 Plus ETF, Thematic Passive ETF of the Year(올해의 테마 ETF) ▲ACE KRX금현물 ETF, Commodity ETF of the Year(올해의 원자재 ETF) ▲배재규 사장, Lifetime Achievement Award(특별공로상) 등이다.
'올해의 ETF 운용사' 부문은 상품 수익률 외에도 시장 수요에 부합하는 상품 출시, 온·오프라인 투자자 교육 등 ETF 생태계 발전 기여도를 종합 평가해 수상자를 선정한다. 배재규 사장은 한국에 ETF를 도입하고 시장을 성장시킨 공로를 인정받아 특별공로상을 수상했다.
한국투자신탁운용 관계자는 "고객에게 필요한 상품을 적시에 공급하는 동시에 투자자 대상 세미나, 가이드북 발간, 유튜브 콘텐츠 등을 통해 투자자 교육을 진행한 노력이 수상으로 이어진 것 같다"고 말했다.
dconnect@newspim.com