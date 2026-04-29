한국투자부동산신탁, 신림6구역 재개발 신탁방식 도입

AI 핵심 요약beta
- 한국투자부동산신탁이 29일 신림6구역 재개발 준비위원회와 업무협약을 체결했다.
- 신탁사는 사업 초기부터 관리와 인허가 지원으로 안정성을 높인다.
- 신탁방식으로 자금 투명성과 사업 속도를 강화한다.
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신속통합기획과 결합해 추진 속도 강화
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자부동산신탁이 서울 관악구 신림6구역 신속통합기획 재개발 사업에 신탁방식을 도입한다.
29일 한국투자부동산신탁은 신림6구역 신속통합기획 재개발 준비위원회와 주택정비형 재개발 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
신탁사는 사업 초기 단계부터 참여해 사업관리, 인허가 절차 지원, 사업성 검토 등 재개발 전반에 걸친 역할을 수행한다. 자금관리와 사업관리 기능을 중심으로 사업의 안정성과 신뢰도를 높일 계획이다.
신림6구역은 신속통합기획 대상지로 사업성 확보와 신속한 추진이 과제였다. 신탁방식은 자금 흐름의 투명성 확보와 체계적인 사업 운영이 가능하다. 신속통합기획과 결합될 경우 사업 추진 속도와 실행력을 동시에 강화할 수 있다.
한국투자부동산신탁 관계자는 "정비사업 수행 경험을 바탕으로 사업이 안정적으로 추진될 수 있도록 지원하겠다"고 했다. 준비위원회 관계자는 "전문 신탁사와의 협력을 통해 사업 신뢰도를 높이고 투명하고 공정한 사업 운영으로 조속한 이주 및 입주를 실현하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com