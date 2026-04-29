KB증권, 천연가스 선물 ETN 3종 상장

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 30일 뉴욕상품거래소 천연가스 선물 ETN 3종을 신규 상장했다.
- 상품은 +1배, +2배, -1배 수익구조로 상승·하락 국면 모두 대응 가능하다.
- 만기 5년에 연 보수는 0.58~0.79% 범위로 책정됐다.
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만기 5년, 연 보수 0.58~0.79%
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권이 오는 30일 뉴욕상품거래소(NYMEX) 천연가스 선물에 투자하는 상장지수채권(ETN) 3종을 신규 상장한다고 29일 밝혔다.
상장 종목은 'KB 솔랙티브 천연가스 선물 ETN', 'KB 솔랙티브 레버리지 천연가스 선물 ETN', 'KB 솔랙티브 인버스 천연가스 선물 ETN'이다. 기존 천연가스 선물 ETN 상품의 만기 도래에 따른 투자 공백을 최소화하고 투자자들의 상품 교체를 지원하기 위해 추진됐다.
3종 ETN은 뉴욕상품거래소 천연가스 선물의 일간 수익률을 기초로 각각 +1배, +2배, -1배의 수익구조를 제공한다. 투자자들은 상승 및 하락 국면에 모두 대응 가능한 전략을 선택할 수 있다. 3종 모두 환노출형 구조로 설계되어 원/달러 환율 변동에 따라 손익이 달라질 수 있다.
만기는 모두 5년이며, 연 보수는 상품별로 차등 적용된다. 'KB 솔랙티브 천연가스 선물 ETN'은 연 0.58%, 'KB 솔랙티브 레버리지 천연가스 선물 ETN'은 연 0.79%, 'KB 솔랙티브 인버스 천연가스 선물 ETN'은 연 0.60%다.
천연가스는 글로벌 에너지 공급망 재편과 에너지 전환 과정에서 주요 자산으로 부각되고 있으며, 최근 국제 정세와 기상 여건 등의 영향으로 가격 변동성이 확대되는 추세다.
dconnect@newspim.com