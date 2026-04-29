'젠슨 황 딸' 매디슨, 서울대 찍고 삼성·SK까지…韓 피지컬 AI 전방위 점검

서울대 강연서 "AI는 도구, 목적은 인간"…인재 육성 메시지 강조

LG 이어 삼성·SK 연쇄 회동…로보틱스·반도체·디지털트윈 협력 확대

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 엔비디아가 한국에서 인재 양성과 산업 협력을 동시에 확대하며 '피지컬 인공지능(AI)' 전략을 본격화했다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)의 딸 매디슨 황 시니어 디렉터는 서울대 강연에 이어 LG전자를 만난 데 이어 삼성전자와 SK하이닉스, 네이버까지 연쇄 회동을 이어가며 전방위 행보에 나서는 모습이다.

29일 엔비디아에 따르면 전날 서울대학교에서 자율형 AI 에이전트 구축 실습 프로그램 '빌드 어 클로(Build-a-Claw)'를 개최했다. 글로벌 개발자 행사에서 시작된 체험형 프로그램을 대학 현장으로 확장한 첫 사례로, 약 200명의 학생과 연구원이 참여해 AI 에이전트를 직접 설계·구현했다.

엔비디아 피지컬 AI 플랫폼 제품·기술 마케팅 시니어 디렉터 매디슨 황 [사진=엔비디아]

이날 함께 열린 포럼에서 매디슨 황은 AI 시대의 커리어와 리더십을 주제로 메시지를 던졌다. 매디슨 황은 엔비디아에서 로보틱스와 자율 시스템 등 '피지컬 AI(Physical AI)' 영역의 제품·기술 마케팅을 총괄하고 있다.

매디슨 황은 "AI가 코딩 같은 과업은 대체할 수 있지만 무엇을 해결할지 정하는 '목적'은 인간의 영역"이라며 "AI를 경쟁이 아닌 역량을 확장하는 도구로 활용해야 한다"고 강조했다. 셰프와 소믈리에를 거쳐 IT 리더로 전환한 자신의 경험을 언급하며 비선형적 커리어의 중요성도 짚었다.

매디슨 황은 같은 날 오후 LG전자 서울 여의도 본사를 찾아 류재철 사장을 만났다. 매디슨 황은 LG전자의 홈 로봇 '클로이드'를 엔비디아 로보틱스 플랫폼 '아이작'에 접목하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 가전과 로보틱스를 결합한 생활밀착형 AI 서비스 구현을 위한 협력 가능성을 타진한 것으로 풀이된다.

매디슨 황은 29일 삼성전자와 SK하이닉스 주요 경영진과도 잇달아 만나 반도체와 로봇 플랫폼을 아우르는 피지컬 AI 생태계 구축 방안을 논의할 것으로 알려졌다. 고성능 AI 반도체 공급망을 점검하는 동시에 '옴니버스'와 국내 기업들의 하드웨어 제조 역량을 결합하는 실질적인 협력 모델을 타진하는 자리로 해석된다.

지난 28일 서울대에서 열린 '빌드 어 클로' 포럼에 참여한 매디슨 황 [사진=엔비디아]

아울러 네이버와의 협력도 가시화될 전망이다. 엔비디아는 조만간 네이버 고위 관계자와 만나 전략적 협의 방안을 논의할 예정으로, 디지털 트윈·시뮬레이션 플랫폼 '옴니버스'를 중심으로 네이버 클라우드·로보틱스·디지털 트윈 사업과의 연계 가능성이 거론된다.

업계에서는 엔비디아가 인재 양성부터 대기업·플랫폼 기업과의 협력까지 '교육–산업–플랫폼'을 아우르는 입체적 전략을 통해 국내 AI 생태계 확장에 속도를 내고 있다는 평가가 나온다. 특히 로보틱스와 디지털 트윈을 축으로 한 피지컬 AI 중심 협력은 향후 제조·서비스 전반의 AI 전환을 가속하는 핵심 축이 될 것이란 전망이다.

syu@newspim.com