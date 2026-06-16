[브라질증시] 유가 급락에 브라질 증시 나홀로 하락…페트로브라스 5%대 급락

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란의 종전 합의 기대에 글로벌 증시가 일제히 상승했지만 브라질 증시는 국제유가 급락의 직격탄을 맞으며 15일(현지시간) 하락 마감했다. 브라질 증시 시가총액 상위 종목인 국영 석유기업 페트로브라스가 5% 넘게 급락한 영향이 컸다.

브라질 대표 주가지수인 이보베스파(IBOV)는 이날 전 거래일보다 0.42% 하락한 17만415.13에 거래를 마쳤다. 반면 미국 뉴욕증시와 유럽, 아시아 주요 증시는 중동 긴장 완화 기대에 상승세를 나타냈다.

브라질 국영 석유회사 페트로브라스의 리우데자네이루 본사 건물 [사진=로이터 뉴스핌]

미국과 이란은 이날 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)에 서명했다고 발표했다. 양측은 봉쇄된 호르무즈 해협을 재개방하고 60일간 휴전 기간을 두고 이란 핵 프로그램 등 핵심 현안을 협상할 예정이다. 공식 서명식은 오는 19일 스위스 제네바에서 열린다.

종전 기대가 확산되면서 국제유가는 급락했다. 브렌트유는 4.76% 하락한 배럴당 83.17달러에 거래를 마쳤고, 미국 서부텍사스산원유(WTI)도 5% 이상 떨어졌다.

유가 하락 여파로 브라질 에너지주들은 일제히 약세를 보였다.

석유 생산업체 프리오(PRIO3)는 6.91% 하락한 57.10헤알로 이보베스파 편입 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다.

페트로브라스 보통주(PETR3)는 5.30% 내린 43.74헤알, 우선주(PETR4)는 5.15% 하락한 39.06헤알에 거래를 마쳤다. 페트로브라스는 이보베스파 지수 내 비중이 약 12%에 달해 지수 하락을 주도했다.

반면 항공기 제조업체 엠브라에르(EMBR3)는 해외 수주 확대 기대에 7.06% 상승한 77.99헤알로 급등했다.

달러/헤알 환율은 5.0668헤알로 마감하며 달러화가 전일 대비 0.10% 상승했다. 브라질 10년물 국채 수익률은 14.32%로 전 거래일 대비 15bp(1bp=0.01%포인트) 하락했다.

정치권에서는 내년 대선을 앞두고 발표된 BTG·넥서스 여론조사 결과가 주목을 받았다. 조사 결과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령은 플라비우 보우소나루 상원의원과의 가상 결선투표에서 49% 대 43%로 앞서는 것으로 나타났다.

koinwon@newspim.com