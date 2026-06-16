[채권/외환] 美·이란 종전 합의에 국채금리·달러 동반 하락...시장은 FOMC 대기

호르무즈 해협 재개방 기대에 위험선호 회복

시장 관심은 케빈 워시 체제 첫 FOMC로…12월 금리 인상 확률 56% 반영

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 예비 합의에 도달했다는 소식에 15일(현지시간) 국제유가가 급락하면서 미국 국채 수익률과 달러화가 동반 하락했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 이란이 걸프 지역 전쟁 종식을 위한 양해각서(MOU)에 서명했다고 밝혔다. 양측 발표에 따르면 이번 합의에는 봉쇄됐던 호르무즈 해협 재개방과 60일간의 휴전 연장이 포함됐다. 공식 서명식은 오는 19일 스위스 제네바에서 열릴 예정이다.

◆ 호르무즈 해협 재개방 기대에 위험선호 회복

종전 기대감이 확산되자 국제유가는 급락했다. 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 5% 이상 하락하며 배럴당 80달러 선까지 떨어져 3월 초 이후 최저 수준을 기록했다. 트럼프 대통령은 세계 원유·가스 물동량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 19일 재개방될 것이며, 이란 항구에 대한 미국의 봉쇄 조치도 종료할 것이라고 밝혔다.

유가 하락은 채권시장으로 이어졌다. 미국 10년물 국채 수익률은 이날 장중 4.4197%까지 떨어져 지난 5월 12일 이후 최저치를 기록한 뒤 낙폭을 일부 줄이며 전장 대비 1.4bp 하락한 4.471%에 거래됐다. 연준 정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률도 2.3bp 하락한 4.062%를 기록했다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌] 2021.05.21 mj72284@newspim.com

시장에서는 미국·이란 합의가 에너지발 인플레이션 압력을 완화해 미 연방준비제도(Fed)의 추가 긴축 부담을 덜어줄 수 있다는 기대가 나왔다. 그러나 전문가들은 아직 금리 인하 기대를 되살릴 단계는 아니라는 평가를 내놓고 있다.

BMO의 미국 금리 전략가 베일 하트먼은 "유가 충격이 완전히 끝난 것은 아니다"라며 "올해 금리 인하 기대를 다시 높이기에는 아직 부족하며 거시경제 전망의 보다 구체적인 변화가 필요하다"고 말했다.

◆ 달러 약세 속 시장은 FOMC 대기

외환시장에서는 위험선호 심리가 회복되면서 미 달러화가 약세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.20% 하락한 99.60을 기록했다.

유로화는 0.25% 상승한 1.1597달러를 기록했고 장중에는 1.1622달러까지 오르며 지난 6월 5일 이후 최고치를 나타냈다. 영국 파운드화도 0.1% 오른 1.342달러를 기록했다. 반면 일본 엔화는 달러당 160.25엔으로 소폭 약세를 보이며 일본 당국의 외환시장 개입 경계선 부근에 머물렀다.

달러/원 환율은 한국 시간 16일 오전 7시 10분 기준 전장 대비 0.01% 하락한 1514.50원에 거래되고 있다.

배녹번 글로벌 포렉스의 마크 챈들러 수석 시장전략가는 "시장은 이번 합의가 실제 유지될 것이라고 믿고 싶어 한다"면서도 "양측 간 불신이 워낙 커 모든 과정이 순조롭게 진행될 것으로 보는 것은 성급할 수 있다"고 말했다.

◆ 시장 관심은 케빈 워시 체제 첫 FOMC로…12월 금리 인상 확률 56% 반영

이번 주 금융시장의 최대 관심사는 주요 중앙은행들의 통화정책 결정이다. 연준을 비롯해 일본은행(BOJ), 영란은행(BOE), 호주중앙은행(RBA)이 잇따라 회의를 개최한다.

특히 투자자들의 시선은 케빈 워시 의장 체제의 첫 연방공개시장위원회(FOMC)로 향하고 있다.

시장은 연준이 오는 17일 기준금리를 현행 3.50~3.75%로 동결할 것으로 예상하고 있다. 다만 성명서에서 기존의 완화적 기조를 삭제할 가능성이 거론된다. 현재 선물시장은 노동시장 강세와 목표치를 웃도는 물가 상승률을 반영해 올해 12월까지 추가 금리 인상 가능성을 56% 수준으로 반영하고 있다.

특히 투자자들은 새 연준 의장인 케빈 워시가 첫 기자회견에서 얼마나 매파적인 메시지를 내놓을지 주목하고 있다. DRW 트레이딩의 시장 전략가 루 브라이언은 "새 연준 의장이 어떤 방식으로 정책을 운영할지에 대한 불확실성이 크다"며 "향후 통화정책 전망은 이전보다 더 불투명해질 수 있다"고 말했다.

한편 일본은행은 이틀간의 회의를 마치고 기준금리를 1%로 인상할 것으로 예상된다. 이는 31년 만의 최고 수준이다. 시장에서는 일본은행이 평화 합의에도 불구하고 인플레이션 위험을 이유로 추가 긴축 가능성을 시사할 것으로 보고 있다. 영란은행과 호주중앙은행은 금리를 동결할 것으로 전망된다.

시장 참가자들은 중동 긴장 완화가 물가 압력을 얼마나 낮출지, 그리고 이것이 각국 중앙은행의 정책 경로에 어떤 영향을 미칠지 주시하고 있다. 다만 채권시장과 외환시장은 아직까지는 지정학적 안정보다 연준의 향후 행보를 더 중요한 변수로 평가하는 분위기다.

koinwon@newspim.com