[오늘날씨] 전국 불볕더위…서울 한낮 33도

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낮 최고기온 24~33도...제주도 5mm 안팎 비

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 화요일인 16일 전국은 대체로 맑겠고 낮 기온은 30도를 넘어서며 무더위가 나타나겠다.

기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국은 동해상에 위치한 고기압 가장자리에 들겠다.

15일 오후 서울 낮 기온이 32도까지 올라 초여름 날씨를 나타내고 있는 가운데, 종로구 광화문광장 분수터널을 찾은 시민들이 더위를 피하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

전국은 대체로 맑겠다. 제주도는 흐린 가운데 오전과 저녁에 5mm 안팎 비가 내리겠다.

아침 최저기온은 16~21도다. 지역별로는 ▲서울 21도 ▲인천 17도 ▲춘천 18도 ▲강릉 18도 ▲대전 19도 ▲대구 18도 ▲부산 20도 ▲전주 19도 ▲광주 20도 ▲제주 21도다.

낮 최고기온은 24~33도로 예상된다. ▲서울 33도 ▲인천 25도 ▲춘천 31도 ▲강릉 28도 ▲대전 32도 ▲대구 31도 ▲부산 28도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲제주 26도다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'~'보통'을 기록하겠다. 바다 물결은 남해상은 0.5~3.0m, 서해와 동해상은 0.5~1.5m로 일겠다.

krawjp@newspim.com