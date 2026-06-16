[오늘의 정치일정] 6월 16일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 16일 G7 정상회의에 참석했다
- 외교·통일·국방·보훈부 장차관은 국무회의 등 일정 수행했다
- 여야 주요 정당 대표·원내대표들이 포럼·회의·인터뷰 등 일정을 소화했다
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[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
주요 7개국(G7) 정상회의 참석
<외교부>
-장관
유럽 출장(정상 수행)
-1차관
10:00 국무회의
-2차관
통상업무
<통일부>
-장관
10:00 국무회의(10:00)
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
10:00 국무회의(10:00)
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
인빅터스 게임 유치 관련 국외 출장 (영국)
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:00 제6차 중앙위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
-한병도 원내대표
08:30 2026 국민공공정책포럼 / 국민일보빌딩 12층 컨벤션홀(서울 영등포구 여의공원로 101)
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:00 문화일보 유튜브 '허민의 뉴스쇼' 출연(문화일보 6층 / 서울 중구 새문안로 22)
17:00 제17회 이데일리 전략포럼(서울신라호텔 다이너스티홀 / 서울 중구 동호로 249)
-정점식 원내대표
08:20 국민일보 주최 <2026 국민공공정책포럼>(국민일보빌딩 12층 컨벤션홀 / 서울 영등포구 여의공원로 101)
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
-정희용 사무총장
통상 업무
<개혁신당>
-이준석 당대표
07:30 YTN-R 장성철의 뉴스명당 출연
14:00 동탄 신도시 발전을 위한 입법지원 토론회 / 동탄목동이음터 이음홀(경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로20길 6)
-천하람 원내대표
17:00 제17회 이데일리 전략포럼(Edaily Strategy Forum·ESF 2026)/ 서울신라호텔 다이너스티홀(서울 중구 동호로 249)
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
-이주영 정책위의장
통상 업무
<조국혁신당>
-신장식 당대표 권한대행
08:45 공개 의원총회 / 국회 본관 회의실 224호
-서왕진 원내대표
08:45 공개 의원총회 / 국회 본관 회의실 224호
12:40 2026해상풍력 공급망 컨퍼런스&전시회 / 여수엑스포 컨벤션 센터