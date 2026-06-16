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30억대 하자소송 결말…삼성물산, 래미안 웰스트림 입주민에 12억 배상

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  • 래미안 웰스트림 입주민들이 4월30일 삼성물산 상대로 한 하자 소송에서 최종 승소해 12억원대 배상 판결을 확정받았다.
  • 대법원 심리불속행 기각으로 2021년 제기된 소송이 약 5년만에 마무리됐고, 1심 30억5500만원이 항소심·상고심 거치며 12억3000만~12억4000만원으로 줄었다.
  • 입주자대표회의는 16일 전유부 배상금을 기준으로 가구별 하자 정도와 면적에 따라 차등 지급 접수를 진행 중이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1심 30억 배상금, 대법원서 12억으로 확정...5년 소송전 마침표
공용부 8.6억·가구별 3.7억 재원 분배...15일부터 배상금 접수 돌입

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 서울 마포구 ′래미안 웰스트림′ 아파트 입주민들이 시공사인 삼성물산 건설부문과 현석2구역 재개발조합을 상대로 제기한 하자보수 손해배상 청구 소송이 대법원 판결로 마무리됐다. 최종 승소가 확정되면서 입주민들은 조만간 배상금 수령 절차에 착수할 전망이다.

당초 1심에서는 시공사인 삼성물산의 하자를 인정해 30억원 상당을 물어내라고 판결했지만, 항소심과 상고심을 거치며 대법원에서 최종적으로 인정된 배상 액수는 12억원대로 줄었다.

마포 웰스트림 조감도 [사진=삼성물산]

16일 법조계 및 부동산업계 등에 따르면 대법원 민사2부는 지난 4월 30일 래미안 웰스트림 입주자대표회의가 삼성물산을 상대로 낸 손해배상 청구 소송 상고심에서 심리불속행 기각 판결을 내렸다. 이는 2021년 7월 소송이 처음 제기된 이후 약 5년 만에 나온 결론이다.

최종 확정된 판결 원금은 12억3000만~12억4000만원 규모다. 이는 지난 2024년 7월 1심 재판부인 서울동부지방법원이 인정한 배상금 30억5500만원에서 절반 이상 삭감된 액수다.

기나긴 소송전이 마무리되면서 입주민들을 대상으로 한 배상금 분배 작업도 본궤도에 올랐다. 확정된 판결 원금 중 단지 공용부 하자에 대한 배상금은 약 8억6000만원, 각 가구 전유부분에 대한 배상금은 약 3억7000만원 규모로 전해진다.

입주자대표회의는 이날부터 단지 내 소유자들을 대상으로 하자보수에 갈음하는 손해배상금 접수를 진행 중이다. 이번 배상금 분배 재원은 전유부 배상금에 해당하며, 가구별 하자 정도와 면적 등에 따라 배상금 액수는 차등 지급될 전망이다.

이번 하자 소송의 핵심 쟁점은 아파트 공용부 및 전유부 곳곳에서 발생한 시공 불량 문제였다. 지난 2016년 1월 773가구 규모로 준공된 해당 단지는 입주 이후 옥상과 외벽, 필로티, 출입구 균열을 비롯해 가구 내 싱크대 하부 바닥 미시공, 욕실 바닥 방수 우레탄 두께 부족 등 다양한 하자가 발견돼 논란이 일었다.

특히 방수 공사 부실이 도마 위에 올랐다. 재판 과정에서 입주민 측은 "건축공사 표준시방서상 도막방수 바닥은 3mm, 벽은 2mm로 시공하도록 규정돼 있으나 해당 아파트는 평균 1.56mm로 얇게 시공됐다"고 지적했다. 이에 대해 삼성물산 측은 "사용승인도면에 두께 기준이 없고 실제 누수 사실이 없으며 액체방수의 하자 여부는 성능을 기준으로 판단해야 한다"고 맞섰다.

하지만 1심은 법원감정인의 감정 결과를 인용하며 두께 부족을 하자로 인정했다. 또한 외벽 층간 균열에 대해서도 0.3mm 미만의 미세한 균열이라 할지라도 방치할 경우 빗물이 침투해 철근이 부식되고 기능 및 안전상 지장을 초래할 수 있다고 판단했다.

아울러 싱크대 하부 바닥 마감재 미시공에 대해서도 모르타르와 콘크리트 노출로 인한 분진 발생이 입주민 건강에 악영향을 미칠 수 있다며 시공사의 책임을 물었다.

다만 1심 판결 직후 현석2구역 재개발조합은 항소를 포기했으나 삼성물산이 판결에 불복해 항소심과 대법원 상고심까지 분쟁이 이어졌다. 이후 서울고등법원 항소심 재판부가 원고 일부 승소 판결을 내리는 과정에서 배상액이 삭감됐고, 대법원이 이를 최종 확정한 것으로 파악된다.

dosong@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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