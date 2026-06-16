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2026.06.16 (화)
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美 전략비축유 3억4030만 배럴로 1983년 이후 최저

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  • 미국이 15일 전략비축유를 대규모로 방출해 재고가 1983년 이후 최저 수준이 됐다.
  • 이란 전쟁 여파로 미국산 기름 수출 수요가 급증하며 전체 원유 재고가 2023년 이후 가장 적은 수준으로 줄었다.
  • 미·이란이 전쟁 종식과 호르무즈 해협 재개방에 합의했지만, 생산·운송 정상화와 비축유 재충전에 시간이 걸려 공급 긴장은 이어질 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3주째 급감…역대 세 번째 큰 인출
미·이란 종전 합의 속 공급 빠듯

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국이 비상시를 대비해 쌓아둔 '비상용 기름'이 43년 만에 가장 적은 수준으로 줄었다. 미국과 이란의 전쟁으로 기름이 부족해진 상황이 그대로 드러난 셈이다.

15일(현지시간) 로이터통신은 미 에너지부 자료를 인용해 미국 전략비축유(SPR) 재고가 3억4030만 배럴로 1983년 이후 가장 낮은 수준으로 떨어졌다고 보도했다. 전략비축유란 전쟁이나 재난 등 비상 상황에 대비해 정부가 따로 저장해 두는 원유를 말한다.

비축유는 한 주 만에 890만 배럴이 빠져나갔다. 이는 역대 세 번째로 큰 인출 규모다. 미국 정부가 최근 몇 달 사이 수년 만의 최고치로 치솟은 기름값을 잡기 위해 비축 시설에서 1억7200만 배럴을 기업들에 빌려주기로 한 데 따른 것이다.

미국의 원유 재고는 최근 몇 주 사이 빠르게 줄고 있다. 이란 전쟁으로 생긴 공급 공백을 메우기 위해 미국산 기름을 정제하고 수출하려는 수요가 크게 늘었기 때문이다. 지난 2월 말 전쟁이 시작된 이후 민간 기업이 보유한 물량과 정부 비축유를 합친 미국 전체 재고는 7900만 배럴 줄어 7억7600만 배럴까지 떨어졌다. 2023년 이후 가장 적은 양이다.

기름 가격을 정하는 기준이 되는 오클라호마 쿠싱 지역의 저장량도 2160만 배럴까지 줄었다. 시설을 정상적으로 돌릴 수 있는 최저 수준에 가까워지면서 공급이 빠듯해질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

지금의 비축유 재고는 조 바이든 전 대통령 시절 기록한 최저치(3억4680만 배럴)보다도 적다. 당시 바이든 행정부는 러시아의 우크라이나 침공 이후 비축유에서 사상 최대인 1억8000만 배럴을 시장에 풀었는데, 공화당 의원들은 이를 두고 정치적으로 이용한 것이라고 비판했다. 바이든 행정부는 이를 부인했다.

이번 비축유 대여 방식에서는 기름을 빌려간 기업들이 나중에 빌린 양에 일정량을 더 얹어 갚도록 했다. 에너지부는 이 방식이 세금을 한 푼도 들이지 않으면서 시장을 안정시키는 데 도움이 될 것이라고 설명했다.

이번 재고 급감은 미국과 이란이 전쟁을 끝내기로 합의한 시점과 맞물려 더욱 주목받고 있다. 양국은 전쟁 종식과 호르무즈 해협 재개방을 담은 양해각서(MOU)에 서명했다. 서명에는 도널드 트럼프 미국 대통령과 JD 밴스 부통령, 모하마드바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 참여했다. 공식 서명식은 오는 금요일 스위스 제네바에서 열릴 예정이다.

합의 초안에는 이란의 주도로 30일 이내에 호르무즈 해협을 다시 여는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 세계 원유·액화천연가스(LNG) 공급의 약 5분의 1이 지나는 호르무즈 해협은 3개월 넘게 막혀 있었다.

다만 해협이 열리더라도 줄어든 비축유가 곧바로 채워지기는 어려울 전망이다. 멈춰선 산유 시설을 다시 돌리고 선박 운송망을 정상화하는 데 시간이 걸리는 데다 비상용으로 빠져나간 비축유를 되채우는 작업까지 더해지면 당분간 공급은 빠듯한 상태가 이어질 수 있다.

미국 오클라호마주 쿠싱의 쿠싱 오일 허브에 있는 원유 저장 탱크.[사진=로이터 뉴스핌] 2023.12.07 mj72284@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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