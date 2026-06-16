서울동행상회, 온·오프라인 재개장…행사·기획전 실시

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울 지역상생 교류 플랫폼인 '서울동행상회'가 온라인·오프라인 매장 재정비를 마무리하고 재개장한다.

16일 서울시에 따르면 서울동행상회는 전국 우수 농수특산물을 안국역 인근 상설판매장과 네이버 스마트스토어로 제공하고 있다. 상설매장은 오는 17일, 네이버 스마트스토어는 29일 운영을 재개한다. 이번 재정비를 통해 다양한 기획전, 쿠킹 클래스, 프로그램 등을 진행할 방침이다.

서울동행상회 전경 [사진=서울시]

상설매장 재개장 기념 17일~19일 3일간 ▲방문객 전원 떡 증정 ▲3만원 이상 구매 고객 대상 경품 추첨 제공 ▲로컬 과일청 에이드 시음 제공 등 다양한 행사를 진행한다.

이 기간 사과, 신비복숭아, 블루베리 등 과일 농가에서 직접 매장을 방문해 현장에서 시식 행사를 진행한다.

서울시에서는 계절성과 명절 등 시의성에 맞는 다양한 기획전을 월별로 선보이며 서울동행상회를 단순한 판매 공간이 아닌, 건강한 식생활 제안 공간으로 자리매김하도록 할 계획이다. 이번 6월에는 재개장 행사와 더불어 제철 과일, 로컬 음료 등 각 지역의 여름을 맛볼 수 있는 먹거리 기획전을 선보인다.

곽종빈 서울시 행정국장은 "이번 서울동행상회 재개장을 통해 지역 농가와 소비자를 잇는 판로 기능을 강화함과 동시에, 식문화 제안 및 체험형 콘텐츠를 한층 다양화했다"며 "서울동행상회가 더 건강한 서울을 위한 먹거리를 매개로 시민과 관광객 모두가 즐겨 찾는 지역 상생 체험 공간으로 거듭나도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

100wins@newspim.com