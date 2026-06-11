오세훈 "李정부 취임 1년만 서울 아파트값 폭등…예고된 부동산 참사"

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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 "이재명 정부 취임 1년 만에 서울 아파트값 상승률이 무려 14.73%를 기록했다"라며 "예고된 부동산 참사의 길을 정말 끝까지 가고야 말 것이냐"고 11일 되물었다.

이날 오 시장은 페이스북을 통해 이같이 언급했다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 2026.06.10 photo@newspim.com

오 시장은 이재명 정부 취임 후 서울 아파트값 상승률에 대해 "과거 노무현 정부(+11.68%)나 문재인 정부(+9.41%)의 첫해 상승률마저 가볍게 뛰어넘었다"라며 "이것이 천만 서울시민이 매일 피부로 느끼는 잔인한 현실이자 주거 위기감의 실체"라고 지적했다.

오 시장은 지금의 폭등 상황이 우연이 아니라며, 이재명 정부의 부동산 정책은 문재인 정부의 실패한 부동산 정책과 닮았다고 주장했다.

그는 "(이재명 대통령) 취임 직후 대출 규제를 강화했고, 토지거래허가제와 투기과열지구를 확대 지정했다. 재건축, 재개발 이주비 대출을 제한했고, 다주택자 양도세 중과를 부활시켰다. 여기에 보유세 인상까지 예고하고 있다"라며 "(문재인 정부가) 5년에 걸쳐 서서히 망가뜨렸던 규제의 실패 방정식을 단 1년 만에 압축해서 보여준다"고 꼬집었다.

이재명 대통령이 1주년 기자회견에서 '부동산 상승 압력을 나름 잘 막아왔다. 부동산 정상화 과정'이라고 언급한 것에 대해 "경고등은 진작에 켜졌다. 예고된 부동산 참사의 길을 정말 끝까지 가고야 말 것이냐"라고 우려를 표했다.

오 시장은 부동산 시장은 예측할 수 있는 공급 정책으로만 안정된다고 강조했다. 그는 "지금 서울 시민들이 원하는 것은 또 다른 부동산 전쟁이 아니라 전세 매물을 시장에 나오게 하고 재건축, 재개발을 정상화하여 공급을 늘리는 현실적인 정책"이라며 "제는 공급 확대와 시장 정상화라는 현실의 길로 방향을 전환해 달라"고 피력했다.

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