오세훈 "명태균 일당 사기 혐의로 조속히 기소해야"…서울시장 당선 후 재판 첫 출석

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오세훈 '여론조사 대납' 재판 재개

6·3 지방선거 이후 첫 공판

이달 17일 결심 공판 예정

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 정치 브로커 명태균씨로부터 여론조사를 제공받고 후원자를 통해 비용을 대납하게 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장의 재판이 10일 재개됐다. 오 시장은 6·3 지방선거에서 서울시장으로 당선 후 처음으로 법정에 출석했다.

서울중앙지법 형사22부(재판장 조형우)는 이날 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 사건 공판을 속행한다. 재판에는 강철원 전 서울시 정무부시장이 증인으로 법정에 선다.

오 시장은 이날 9시 54분께 법정에 들어서며 '당선 후 첫 공판인데 한 말씀 해달라'는 취재진 질문에 "세상에서 제일 나쁜 수사기관은 범죄자와 범죄 피해자를 뒤바꿔 기소하는 수사기관"이라며 "그런 의미에서 민중기 특검은 정말 악질적인 특검"이라고 말했다.

정치 브로커 명태균씨로부터 여론조사를 제공받고 후원자를 통해 비용을 대납하게 한 혐의로 기소된 오세훈 서울시장의 재판이 재개된 가운데, 오 시장이 6·3 지방선거 이후 처음으로 법정에 출석했다. 사진은 오 시장이 10일 여론조사 대납 재판에 앞서 법정에 출석한 모습. [사진=뉴스핌DB]

이어 "재판 과정을 통해 명태균·강혜경 일당이 제공한 여론조사가 모두 표본 수가 부풀려진 허위의 가짜 여론조사였다는 점이 밝혀졌고 법정 자백도 이뤄졌다"며 "수사기관은 명태균 일당을 사기 혐의로 조속히 수사해 기소해야 한다"고 주장했다.

그러면서 "민중기 특검의 목표대로 선거에 영향을 미치는 시기는 이미 지났다"며 "이제라도 늦었지만 사기범들을 조속히 기소해야 마땅하다. 신속한 수사를 촉구한다"고 말했다.

오 시장은 '잠실 개표소 시위에 대한 입장'을 묻는 질문에는 답하지 않았고, '재판 결과에 따라 직을 잃을 수도 있는데 어떻게 생각하느냐'는 질문에는 "됐습니다"라고 말한 뒤 법정으로 들어갔다.

오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커 명씨로부터 총 10회에 걸쳐 여론조사 결과를 받고, 사업가 김모 씨에게 해당 비용 3300만 원을 대신 내게 한 혐의로 기소됐다.

오 시장은 명씨와 만난 적은 있으나 여론조사를 지시하거나 그 비용을 대납하게 한 적은 없다며 맞서왔다. 재판부는 오는 17일 오 시장에 대한 결심공판을 진행할 예정이다.

결심에서는 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄진다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 오세훈 서울시장이 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '명태균 여론조사 의혹' 사건 1심 속행 공판에 출석하고 있다. 2026.06.10 photo@newspim.com

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