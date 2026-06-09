오세훈 "청년들의 재선거 요구, 무게 있게 받아들여야"

"선관위, 해체 수준의 개혁해야…선거제 근본적 고민도"

"서울시장으로서 재선거 직접 언급은 자제할 것"

李대통령 '부동산 정책 유지' 언급에 "대국민 선전포고"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 투표용지 부족 사태에서 촉발한 재선거 요구에 대해 "청년들의 생각은 무게 있게 받아들여야 한다"고 9일 밝혔다.

이날 오전 오 시장은 중앙일보 토크쇼 '황현희의 불편한 여의도'에 출연해 이같이 말했다.

오세훈 서울시장 당선인이 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 전하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

오 시장은 장동혁 국민의힘 대표의 재선거 요구에 대해서는 "정치적인 구호"라면서도 청년들의 재선거 요구 관련해선 "절차적인 정의가 중요하다는 관점의 이야기이기 때문에 경청할 가치가 있다고 생각한다"고 했다.

다만 "제 입장에서는 신중해야 한다. 서울시장이라는 자리가 가지는 위상이나 그 엄중함에 비추어 봤을 때 제가 재선거를 언급하는 것은 자제해야 하는 상황이기 때문에 먼저 그 문제를 제기하기는 어렵다"고 했다.

그러면서도 "젊은이들이 재선거라는 화두를 가지고 선관위의 개혁을 요구하고 정부에 대해서도 '선거 관리에 엄중해라'고 메시지를 보내는 것은 무겁게 받아들여야 한다"라며 "이번 기회에 선관위와 관련한 부분은 해체 수준의 개혁을 해야 한다. 선거제도 자체에 대해서도 이번 기회에 근본적인 고민을 좀 해야 한다"고 강조했다.

'이번 선거가 초조하지 않았냐'는 질문에 오 시장은 "마음속으로는 한 번도 질 가능성에 대해서는 염두에 둔 적이 거의 없다"라며 "서울 시민들의 판단력이나 저에 대한 신뢰에 대해 믿음이 있다. 민주당이나 MBC 등에서 작심하고 한 쪽 편을 들었기 때문에 (민심이) 흔들릴 수는 있지만 금방 복원된다"라고 말했다.

선거 동안 민주당을 중심으로 한강버스, 감사의 정원 관련 집중 공세가 이어졌던 것에 대해서는 "몹쓸 정책인 것처럼 깎아내리는 것은 단기적으로 통하지만 중장기적으로는 절대 통하지 않는다"고 선을 그었다.

전날 이재명 대통령이 1주년 대신 기자회견에서 '부동산 정책을 기존대로 유지하겠다'고 한 것에 대해 오 시장은 "대국민 선전 포고"라며 "어제 대통령께서 취한 입장이 유지되면 6개월 뒤, 1년 뒤에는 (부동산 가격이) 더 오른다"고 했다.

100wins@newspim.com